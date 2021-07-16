ДТЕК перевів три блоки Бурштинської ТЕС з експорту на внутрішній ринок для недопущення відключень – експерт

Бурштинська станція працює 9-ма блоками на максимальному режимі

Три енергоблоки Бурштинської ТЕС по 200 МВт кожен переведені з відокремленого енергоострову на роботу в енергосистему України. Про це повідомив віце-президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї Юрій Саква.

«Три енергоблоки Бурштинської ТЕС кожний потужністю 200 МВт зовсім несподівано при тотальному комерційному профіциті на РДН переведені з роботи Бурштинського острову на роботу в материкову частину ОЕС України», - повідомив експерт.

Зокрема мова йде про енергоблоки №8, 9 і 12, які несуть навантаження в ОЕС України. За його словами, переорієнтація блоків виконана для недопущення дефіциту в ОЕС України.

Сама Бурштинська станція працює 9-ма блоками на максимальному режимі.

Нагадаємо, «ДТЕК Енерго» повідомила, що у мовах підвищеного навантаження на енергосистему ТЕС станції працюють на максимальній потужності для забезпечення потреб енергосистеми.

Однак через системну кризу в енергетиці, штучний обвал цін і вимивання обігових коштів трейдерами-спекулянтами, генеруючі компаній позбавлені можливості проводити ремонти і закуповувати паливо.

6 липня роботу припинила Слов’янська ТЕС «Донбасенерго», 7 енергоблоків ТЕС державної «Центренерго» станом на 16 липня відключені через відсутність палива.