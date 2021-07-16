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    Економіка та фінанси

    ДТЕК перевів три блоки Бурштинської ТЕС з експорту на внутрішній ринок для недопущення відключень – експерт

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    ДТЕК перевів три блоки Бурштинської ТЕС з експорту на внутрішній ринок для недопущення відключень – експерт

    Бурштинська станція працює 9-ма блоками на максимальному режимі

    Три енергоблоки Бурштинської ТЕС по 200 МВт кожен переведені з відокремленого енергоострову на роботу в енергосистему України. Про це повідомив віце-президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї Юрій Саква.

    «Три енергоблоки Бурштинської ТЕС кожний потужністю 200 МВт зовсім несподівано при тотальному комерційному профіциті на РДН переведені з роботи Бурштинського острову на роботу в материкову частину ОЕС України», - повідомив експерт.

    Зокрема мова йде про енергоблоки №8, 9 і 12, які несуть навантаження в ОЕС України. За його словами, переорієнтація блоків виконана для недопущення дефіциту в ОЕС України.

    Сама Бурштинська станція працює 9-ма блоками на максимальному режимі.

    Нагадаємо, «ДТЕК Енерго» повідомила, що у мовах підвищеного навантаження на енергосистему ТЕС станції працюють на максимальній потужності для забезпечення потреб енергосистеми.

    Однак через системну кризу в енергетиці, штучний обвал цін і вимивання обігових коштів трейдерами-спекулянтами, генеруючі компаній позбавлені можливості проводити ремонти і закуповувати паливо.

    6 липня роботу припинила Слов’янська ТЕС «Донбасенерго», 7 енергоблоків ТЕС державної «Центренерго» станом на 16 липня відключені через відсутність палива.

    Теги: ТЕС ринок ДТЕК Центренерго
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    ДТЕК перевів три блоки Бурштинської ТЕС з експорту на внутрішній ринок для недопущення відключень – експерт