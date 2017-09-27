ЗМІ: нинішнього керівника «Укрзалізниці» призначили з порушенням закону

Кравцов був призначений на посаду із порушенням антикорупційного законодавства

Журналісти виявили можливий конфлікт інтересів у тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця», першого заступника міністра інфраструктури України Євгена Кравцова. Як стверджують преставники засобів масової інформації, Кравцов був призначений на посаду із порушенням антикорупційного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

фото: Економічна правда Євген Кравцов

Кравцов був призначений на посаду із порушенням антикорупційного законодавства

Журналісти виявили можливий конфлікт інтересів у тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця», першого заступника міністра інфраструктури України Євгена Кравцова. Як стверджують преставники засобів масової інформації, Кравцов був призначений на посаду із порушенням антикорупційного законодавства. Про це повідомляє інтернет-видання «Апостроф».

9 серпня 2017 року Кабінет Міністрів України звільнив голову правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцеха Бальчуна. З того ж дня посаду голови правління ПАТ за розпорядженням Кабміну зайняв перший заступник міністра інфраструктури України Євген Кравцов, який по теперішній час керує підприємством у статусі тимчасово виконуючого обов'язки.

Перед переходом на роботу радника генерального директора «Укрзалізниці», тобто на державну службу Кравцов зробив кар'єру в юридичній компанії «Астерс» (м. Київ). До початку 2014 року він навіть отримав в ній статус партнера.

30 січня компанія «Астерс» повідомила, що вона разом з юридичною фірмою White & Case LLP (Великобританія) виступили юридичними радниками ПАТ «Укрзалізниця» щодо питання реструктуризації облігацій на суму 500 млн доларів зі ставкою прибутковості 9,875% та терміном погашення в 2021 році.

«Юридичний супровід угоди з боку «Астерс» включав комплексну юридичну підтримку з питань українського права, зокрема, реєстрацію змін до договору іноземного позики в Національному банку України (НБУ), проведення переговорів і підготовку документів, а також консультації з питань банківського та фінансового права та інших питань українського права», - йдеться у повідомленні юридичної фірми.

Таким чином, державне підприємство «Укрзалізниця» не використало власних юристів хоча б у рамках переговорів з теж державним НБУ, а оплатило послуги сторонньої компанії, партнером якої, за випадковим збігом, є нинішній в. о. голови правління «Укрзалізниці», що може свідчити про прямий конфлікт інтересів з боку Кравцова, яке розцінюється чинним законодавством як корупційне порушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» Кравцов ще до того, як «Укрзалізниця» залучила фірму «Астерс» до юридичних консультацій, повинен був заявити про наявність у нього конфлікту інтересів.

В цьому законі, зокрема, сказано, що посадові особи державних підприємств зобов'язані повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про наявність у нього реального або потенційного конфлікту інтересів безпосередньому керівнику, а в разі перебування особи на посаді, що не передбачає наявності безпосереднього керівника - до Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК).

Однак на сьогоднішній день подібне повідомлення від Кравцова до НАЗК не надходило.