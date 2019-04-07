ЗМІ: Парубій відпочиває у п'ятизірковому готелі в Катарі



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Журналіст Олександр Дубінський виклав відео із чоловіком на відпочинку, схожим на Андрія Парубія

Вартість відпочинку за сім ночей в готелі Intercontinental Doha становить 71,3 тисяч гривень

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій в еміраті Катар. Про це у суботу повідомив журналіст Олександр Дубінський на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, Парубій перебуває в Катарі в п'ятизірковому готелі Intercontinental Doha. Журналіст повідомив, що вартість відпочинку за сім ночей в цьому готелі становить 71,3 тисяч гривень.

«Не забудьте внести в декларацію», - написав Дубінський в коментарі до відео.

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