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    ЗМІ: Парубій відпочиває у п'ятизірковому готелі в Катарі

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    <p>Журналіст Олександр Дубінський виклав відео із чоловіком на відпочинку, схожим на Андрія Парубія</p> - ЗМІ: Парубій відпочиває у п'ятизірковому готелі в Катарі

    Журналіст Олександр Дубінський виклав відео із чоловіком на відпочинку, схожим на Андрія Парубія

    Вартість відпочинку за сім ночей в готелі Intercontinental Doha становить 71,3 тисяч гривень

    Спікер Верховної Ради Андрій Парубій в еміраті Катар. Про це у суботу повідомив журналіст Олександр Дубінський на своїй сторінці в Facebook.

    За його словами, Парубій перебуває в Катарі в п'ятизірковому готелі Intercontinental Doha. Журналіст повідомив, що вартість відпочинку за сім ночей в цьому готелі становить 71,3 тисяч гривень.

    «Не забудьте внести в декларацію», - написав Дубінський в коментарі до відео.

    До слова, українці відпочиватимуть п’ять днів на Великдень.

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