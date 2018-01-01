ЗМІ повідомили про початок розслідування проти компанії зятя Трампа
- Вчора, 22:49
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Kushner Companies одержала від комісії повістку до судуКомісія з цінних паперів і бірж США почала розслідування відносно ріелтерської компанії, якою керує зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Як повідомляє Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією розслідування почали у зв’язку з тим, що ріелторська компанія використовувала програму, яка передбачає іноземні інвестиції в обмін на отримання американських віз.
За словами джерел, Kushner Companies травнем 2017 року одержала від комісії повістку до суду, в якій було запитано про інформацію щодо використання цієї візової програми.
«Конкретний характер розгляду комісії не ясний, також невідомо, згадуються чи в порядку конкретні проекти», – пише газета.
Раніше Кушнера звинувачували в тому, що пов’язані з ним компанії пропонували громадянам КНР інвестувати по 500 тисяч доларів в нерухомість, що будується, щоб скористатися програмою з надання віз США для інвесторів. Ця програма передбачає видачу 10 тисяч віз на рік.
Раніше повідомлялося, що контактами екс-радника Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майкла Флінна з росіянами керував зять президента США Джаред Кушнер.
Нагадаємо, 1 грудня стало відомо, що колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР і готовий свідчити проти президента.
Зокрема, Флінн нібито готовий засвідчити, що Дональд Трамп доручив йому установити контакт з росіянами - для початку аби домовитися про спільну боротьбу проти ІДІЛ в Сирії.
Звинувачення проти Флінна стосувалися двох епізодів з російським послом Кисляком.
У Білому домі заявили, що визнання провини Флінном жодним чином не передбачає провини будь-кого іншого.
Як відомо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого через скандал про контакти з Росією.