ЗМІ повідомили про початок розслідування проти компанії зятя Трампа

Kushner Companies одержала від комісії повістку до суду

Комісія з цінних паперів і бірж США почала розслідування відносно ріелтерської компанії, якою керує зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Як повідомляє Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією розслідування почали у зв’язку з тим, що ріелторська компанія використовувала програму, яка передбачає іноземні



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Джаред Кушнер

Kushner Companies одержала від комісії повістку до суду

Комісія з цінних паперів і бірж США почала розслідування відносно ріелтерської компанії, якою керує зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Як повідомляє Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією розслідування почали у зв’язку з тим, що ріелторська компанія використовувала програму, яка передбачає іноземні інвестиції в обмін на отримання американських віз.

За словами джерел, Kushner Companies травнем 2017 року одержала від комісії повістку до суду, в якій було запитано про інформацію щодо використання цієї візової програми.

«Конкретний характер розгляду комісії не ясний, також невідомо, згадуються чи в порядку конкретні проекти», – пише газета.

Раніше Кушнера звинувачували в тому, що пов’язані з ним компанії пропонували громадянам КНР інвестувати по 500 тисяч доларів в нерухомість, що будується, щоб скористатися програмою з надання віз США для інвесторів. Ця програма передбачає видачу 10 тисяч віз на рік.

Раніше повідомлялося, що контактами екс-радника Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майкла Флінна з росіянами керував зять президента США Джаред Кушнер.

Нагадаємо, 1 грудня стало відомо, що колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР і готовий свідчити проти президента.

Зокрема, Флінн нібито готовий засвідчити, що Дональд Трамп доручив йому установити контакт з росіянами - для початку аби домовитися про спільну боротьбу проти ІДІЛ в Сирії.

Звинувачення проти Флінна стосувалися двох епізодів з російським послом Кисляком.

У Білому домі заявили, що визнання провини Флінном жодним чином не передбачає провини будь-кого іншого.

Як відомо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого через скандал про контакти з Росією.