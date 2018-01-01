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    ЗМІ повідомили про початок розслідування проти компанії зятя Трампа

    Kushner Companies одержала від комісії повістку до суду
    Комісія з цінних паперів і бірж США почала розслідування відносно ріелтерської компанії, якою керує зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Як повідомляє Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією розслідування почали у зв’язку з тим, що ріелторська компанія використовувала програму, яка передбачає іноземні
    • Вчора, 22:49
    • Розсилка
    Джаред Кушнер
    Джаред Кушнер

    Kushner Companies одержала від комісії повістку до суду

    Комісія з цінних паперів і бірж США почала розслідування відносно ріелтерської компанії, якою керує зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

    Як повідомляє Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією розслідування почали у зв’язку з тим, що ріелторська компанія використовувала програму, яка передбачає іноземні інвестиції в обмін на отримання американських віз.

    За словами джерел, Kushner Companies травнем 2017 року одержала від комісії повістку до суду, в якій було запитано про інформацію щодо використання цієї візової програми.

    «Конкретний характер розгляду комісії не ясний, також невідомо, згадуються чи в порядку конкретні проекти», – пише газета.

    Раніше Кушнера звинувачували в тому, що пов’язані з ним компанії пропонували громадянам КНР інвестувати по 500 тисяч доларів в нерухомість, що будується, щоб скористатися програмою з надання віз США для інвесторів. Ця програма передбачає видачу 10 тисяч віз на рік.

    Раніше повідомлялося, що контактами екс-радника Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майкла Флінна з росіянами керував зять президента США Джаред Кушнер.

    Нагадаємо, 1 грудня стало відомо, що колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР і готовий свідчити проти президента.

    Зокрема, Флінн нібито готовий засвідчити, що Дональд Трамп доручив йому установити контакт з росіянами - для початку аби домовитися про спільну боротьбу проти ІДІЛ в Сирії.

    Звинувачення проти Флінна стосувалися двох епізодів з російським послом Кисляком.

    У Білому домі заявили, що визнання провини Флінном жодним чином не передбачає провини будь-кого іншого.

    Як відомо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого через скандал про контакти з Росією.

    ЗМІ США Дональд Трамп розслідування
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