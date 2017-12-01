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    Контактами Флінна з РФ керував зять Трампа - CNN

    За словами співрозмовника видання, саме Кушнер вказував Флінну на теми, які слід обговорювати з російським дипломатом Кисляком
    Контактами екс-радника Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майкла Флінна з росіянами керував зять президента США Джаред Кушнер. Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела. За словами співрозмовника видання, саме Кушнер вказував Флінну на теми, які слід обговорювати з російським дипломатом Сергієм Кисляком. Про причетність
    • Сьогодні, 07:15
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    <p>Майкл Флінн та Джаред Кушнер</p>

    Майкл Флінн та Джаред Кушнер

    За словами співрозмовника видання, саме Кушнер вказував Флінну на теми, які слід обговорювати з російським дипломатом Кисляком

    Контактами екс-радника Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майкла Флінна з росіянами керував зять президента США Джаред Кушнер.

    Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

    За словами співрозмовника видання, саме Кушнер вказував Флінну на теми, які слід обговорювати з російським дипломатом Сергієм Кисляком. Про причетність Трампа до контактів Флінна з Кисляком не повідомляється.

    ЗМІ зазначає, що особливий інтерес у зятя Трампа викликала робота над резолюціями Радбезу ООН про ізраїльські поселення на західному березі річки Йордан та голосування РФ з цього питання.

    Нагадаємо, 1 грудня стало відомо, що колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР і готовий свідчити проти президента.

    Зокрема, Флінн нібито готовий засвідчити, що Дональд Трамп доручив йому установити контакт з росіянами - для початку аби домовитися про спільну боротьбу проти ІДІЛ в Сирії.

    Звинувачення проти Флінна стосувалися двох епізодів з російським послом Кисляком.

    У Білому домі заявили, що визнання провини Флінном жодним чином не передбачає провини будь-кого іншого.

    Як відомо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого через скандал про контакти з Росією.

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