Звинувачення проти Флінна стосувалися двох епізодів з російським послом Кисляком

Майкл Флінн «свідомо та обізнано зробив істотно неправдиві, фіктивні й шахрайські заяви» ще 24 січня 2017 року

За офіційним документом, виданим офісом спецпрокурора Роберта Мюллера, колишньому раднику президента США Дональда Трампа Майклу Флінну офіційно висунуті звинувачення за двома пунктами у введенні в оману слідчих ФБР. Обидва випадки пов'язуються з його контактами з російським послом Сергієм Кисляком. Документ зі звинуваченнями проти Флінна



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Майкл Флінн

Майкл Флінн «свідомо та обізнано зробив істотно неправдиві, фіктивні й шахрайські заяви» ще 24 січня 2017 року

За офіційним документом, виданим офісом спецпрокурора Роберта Мюллера, колишньому раднику президента США Дональда Трампа Майклу Флінну офіційно висунуті звинувачення за двома пунктами у введенні в оману слідчих ФБР.

Обидва випадки пов'язуються з його контактами з російським послом Сергієм Кисляком. Документ зі звинуваченнями проти Флінна був оприлюднений у п'ятницю.

Зокрема, в першому пункті йдеться про те, що Флінн свідомо збрехав ФБР про розмову щодо санкцій, введених у грудні проти Росії адміністрацією Обами через її втручання у вибори в США. У другому випадку, Флінн дав неправдиві свідчення, що просив росіян заблокувати резолюцію Ради безпеки ООН з критикою проти Ізраїля.

«Укрінформ» навів неофіційний переклад основної частини оприлюдненого документа:

Орієнтовно 24 січня 2017 року обвинувачений Майкл Флінн свідомо та обізнано зробив істотно неправдиві, фіктивні й шахрайські заяви та свідчення щодо справи, що перебуває в юрисдикції виконавчої гілки влади уряду Сполучених Штатів, а саме, обвинувачений зробив неправдиві заяви та свідчення агентам Федерального бюро розслідувань у Вашингтоні (Округ Колумбія), що:

(І) орієнтовно 29 грудня 2016 року Флінн не просив посла російського уряду в Сполучених Штатах («російського посла») утриматися від загострення ситуації у відповідь на санкції, які Сполучені Штати наклали на Росію в той же день; і Флінн не отримував дзвінка у відповідь від російського посла згодом, який сказав йому, що Росія прийняла рішення помірковано відреагувати на ці санкції, задовольнивши його прохання; а також

(ІІ) орієнтовно 22 грудня 2016 року Флінн не просив російського посла відкласти голосування або заблокувати резолюцію Ради Безпеки ООН; а також, що російський посол після цього ніколи не обговорював з Флінном відповідь Росії на його прохання.

Документ підписаний спеціальним прокурором США Робертом Мюллером.

Нагадаємо, 1 грудня стало відомо, що колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР і готовий свідчити проти президента.

Зокрема, Флінн нібито готовий засвідчити, що Дональд Трамп доручив йому установити контакт з росіянами - для початку аби домовитися про спільну боротьбу проти ІДІЛ в Сирії.

У Білому домі заявили, що визнання провини Флінном жодним чином не передбачає провини будь-кого іншого.

Як відомо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого через скандал про контакти з Росією.