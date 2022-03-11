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    ЗМІ: Путін почав репресії проти ФСБ

    Путін почав репресії проти ФСБ - ЗМІ: Путін почав репресії проти ФСБ
    Путін почав репресії проти ФСБ

    Російський диктатор незадоволений якістю інформації про Україну від цієї спецслужби

    Після двох тижнів війни президент Росії Володимир Путін розпочав репресії проти свого улюбленого відомства – ФСБ. Про це пише «Медуза» з посиланням на розповідь журналістів Андрія Солдатова і Ірини Бороган.

    За твердженням журналістів, під удар потрапила так звана 5-та служба ФСБ. Її керівництво, за твердженням джерел Солдатова та Бороган, відправлено під домашній арешт. Офіційно підтверджень цієї інформації немає.

    5-та служба (офіційна назва – Служба оперативної інформації та міжнародних зв’язків) займається зв'язками ФСБ із закордонними партнерами, у тому числі з американськими відомствами. Усередині служби існує Департамент оперативної інформації (ДОІ), який виконує функції зовнішньої розвідки ФСБ. ФСБ отримала право проводити операції за кордоном наприкінці 1990-х, коли Володимир Путін був директором цієї спецслужби. Тоді ж усередині ФСБ сформували нове управління, якому доручили проводити розвідувальні операції біля колишнього СРСР.

    Причина репресій – неякісна інформація про те, що відбувається в Україні. «Коли «кольорові революції» призвели до того, що багато прокремлівських лідерів на пострадянському просторі втратили владу, перед управлінням поставили завдання зробити все, щоб утримати ці країни у сфері впливу Росії», ідеться в статті.

    Видання нагадує, що у 2004 році управління підвищили у статусі, перетворивши на повноцінний департамент – Департамент оперативної інформації (ДОІ). Незабаром у нього з'явився новий керівник – Сергій Беседа, який раніше служив у відділі ФСБ, що курував адміністрацією президента Росії, де в нього були чудові зв'язки. Незабаром офіцерів ДОІ почали помічати у Білорусі, Молдові та окупованій Абхазії. Виявилося, що там їхнім головним завданням було не класичне шпигунство, а підтримка прокремлівських кандидатів на місцевих виборах. Проте саме Україна на всьому пострадянському просторі посідала особливе місце у пріоритетах ДОІ, пише видання.

    Як пише «Медуза», українське слідство мало намір допитати Сергія Беседу в рамках справи про розстріли на Майдані 18-22 лютого 2014 року. Українські правоохоронці звернулися до російських з метою організувати допит, оскільки Беседа у ці лютневі дні перебував у Києві. В ФСБ хоч і визнали факт того, що їх співробітник був у Києві, в допиті було відмовлено.

    «Джерела повідомляють, що генерал Беседа та його заступник відправлені під домашній арешт. Серед причин називають нецільове використання коштів, виділених на операції, а також погану розвідувальну інформацію», повідомляє видання.

    Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну з Україною.

    Теги: ЗМІ ФСБ Путін
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    ЗМІ: Путін почав репресії проти ФСБ