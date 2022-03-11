ЗМІ: Путін почав репресії проти ФСБ

Російський диктатор незадоволений якістю інформації про Україну від цієї спецслужби

Після двох тижнів війни президент Росії Володимир Путін розпочав репресії проти свого улюбленого відомства – ФСБ. Про це пише «Медуза» з посиланням на розповідь журналістів Андрія Солдатова і Ірини Бороган.

За твердженням журналістів, під удар потрапила так звана 5-та служба ФСБ. Її керівництво, за твердженням джерел Солдатова та Бороган, відправлено під домашній арешт. Офіційно підтверджень цієї інформації немає.

5-та служба (офіційна назва – Служба оперативної інформації та міжнародних зв’язків) займається зв'язками ФСБ із закордонними партнерами, у тому числі з американськими відомствами. Усередині служби існує Департамент оперативної інформації (ДОІ), який виконує функції зовнішньої розвідки ФСБ. ФСБ отримала право проводити операції за кордоном наприкінці 1990-х, коли Володимир Путін був директором цієї спецслужби. Тоді ж усередині ФСБ сформували нове управління, якому доручили проводити розвідувальні операції біля колишнього СРСР.

Причина репресій – неякісна інформація про те, що відбувається в Україні. «Коли «кольорові революції» призвели до того, що багато прокремлівських лідерів на пострадянському просторі втратили владу, перед управлінням поставили завдання зробити все, щоб утримати ці країни у сфері впливу Росії», ідеться в статті.

Видання нагадує, що у 2004 році управління підвищили у статусі, перетворивши на повноцінний департамент – Департамент оперативної інформації (ДОІ). Незабаром у нього з'явився новий керівник – Сергій Беседа, який раніше служив у відділі ФСБ, що курував адміністрацією президента Росії, де в нього були чудові зв'язки. Незабаром офіцерів ДОІ почали помічати у Білорусі, Молдові та окупованій Абхазії. Виявилося, що там їхнім головним завданням було не класичне шпигунство, а підтримка прокремлівських кандидатів на місцевих виборах. Проте саме Україна на всьому пострадянському просторі посідала особливе місце у пріоритетах ДОІ, пише видання.

Як пише «Медуза», українське слідство мало намір допитати Сергія Беседу в рамках справи про розстріли на Майдані 18-22 лютого 2014 року. Українські правоохоронці звернулися до російських з метою організувати допит, оскільки Беседа у ці лютневі дні перебував у Києві. В ФСБ хоч і визнали факт того, що їх співробітник був у Києві, в допиті було відмовлено.

«Джерела повідомляють, що генерал Беседа та його заступник відправлені під домашній арешт. Серед причин називають нецільове використання коштів, виділених на операції, а також погану розвідувальну інформацію», повідомляє видання.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну з Україною.