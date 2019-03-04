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    ЗМІ розповіли деталі угоди між США і Китаєм

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    Про угоду можуть оголосити на саміті Дональда Трампа із Сі Цзіньпіном - ЗМІ розповіли деталі угоди між США і Китаєм
    Про угоду можуть оголосити на саміті Дональда Трампа із Сі Цзіньпіном

    Вашингтон і Пекін близькі до підписання угоди, яка покладе край торговельній війні між країнами

    Китай і США знаходяться на фінальній стадії укладення торговельної угоди. Про це повідомило агентство Вloomberg із посиланням на джерела.

    Відзначається, що Пекін, зокрема, пропонує знизити тарифи й інші обмеження на сільськогосподарську, хімічну, автомобільну продукцію та інші товари зі США, а Вашингтон розглядає можливість скасування більшості санкцій, накладених на китайські товари минулого року.

    Співрозмовники видання уточнили, що угода поступово формується після недавніх переговорів у Вашингтоні, однак перешкоди залишаються.

    За наявними даними, про угоду можуть оголосити на саміті Дональда Трампа із Сі Цзіньпіном, який, імовірно, відбудеться 27 березня.

    У рамках договору Китай зобов'язується прискорити графік зняття обмежень на іноземне володіння у спільних підприємствах із виробництва автомобілів, а також знизити тарифи на імпортні автомобілі нижче наявного рівня у 15%.

    Пекін також планує збільшити закупівлі товарів зі США.

    Джерела впевнені, що однією з домовленостей стане закупівля природного газу у Cheniere Energy Inc. на 18 мільярдів доларів.

    ЗМІ США тарифи Китай Вашингтон
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