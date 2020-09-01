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    Суспільство

    Шмигаль заявив, що адаптивний карантин «очевидно буде продовжений» після 31 жовтня

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    Зараз важливо правильно підготувати медичну систему, лікарів, обладнання та лікарні - прем'єр - Шмигаль заявив, що адаптивний карантин «очевидно буде продовжений» після 31 жовтня
    Зараз важливо правильно підготувати медичну систему, лікарів, обладнання та лікарні - прем'єр

    У вересні - жовтні буде досить напружений момент з проходженням чергової хвилі коронавірусу, - голова уряду

    В Україні адаптивний карантин можуть продовжити і після 31 жовтня. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню The Page.

    Голова уряду зазначив, що уряд не планує повторювати локдаун країни.

    «Зараз ми продовжили карантин фактично до початку листопада. Очевидно, що він, напевно, буде продовжений і далі. Попри ті показники, які ми зараз маємо, у вересні - жовтні буде досить напружений момент з проходженням чергової хвилі коронавірусу», - заявив він.

    Також прем'єр додав, що зараз важливо правильно підготувати медичну систему, лікарів, обладнання та лікарні.

    Як повідомлялося, 26 серпня уряд продовжив карантин до 1 листопада.

    До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.

    До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      123303
    • Хворіють
      62896
    • Одужали
      57802
    • Померли
      2605

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 2088 нових хворих на коронавірус, всього в країні вже захворіли 123 303 людини. При чому за минулу добу в Україні померли 48 хворих на коронавірус. 

    Також найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано у Харківській області та на Одещині. 

    Станом на 1 вересня 17 областей і столиця не готові до послаблення карантину.

     

     

    хвороби карантин уряд коронавірус
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