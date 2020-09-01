Шмигаль заявив, що адаптивний карантин «очевидно буде продовжений» після 31 жовтня
У вересні - жовтні буде досить напружений момент з проходженням чергової хвилі коронавірусу, - голова уряду
В Україні адаптивний карантин можуть продовжити і після 31 жовтня. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню The Page.
Голова уряду зазначив, що уряд не планує повторювати локдаун країни.
«Зараз ми продовжили карантин фактично до початку листопада. Очевидно, що він, напевно, буде продовжений і далі. Попри ті показники, які ми зараз маємо, у вересні - жовтні буде досить напружений момент з проходженням чергової хвилі коронавірусу», - заявив він.
Також прем'єр додав, що зараз важливо правильно підготувати медичну систему, лікарів, обладнання та лікарні.
Як повідомлялося, 26 серпня уряд продовжив карантин до 1 листопада.
До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.
До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.
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Всього123303
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Хворіють62896
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Одужали57802
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Померли2605
Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 2088 нових хворих на коронавірус, всього в країні вже захворіли 123 303 людини. При чому за минулу добу в Україні померли 48 хворих на коронавірус.
Також найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано у Харківській області та на Одещині.
Станом на 1 вересня 17 областей і столиця не готові до послаблення карантину.