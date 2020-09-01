Що ми знаємо про Covid-19?

Уляна Супрун Колишня в.о. міністра охорони здоров'я України

Уляна Супрун

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вірус може спричиняти синдром хронічної втоми...

Світ поволі звикає до пандемії, постійного миття рук та потреби одягати маску в громадських місцях. Але ми все ще дуже мало знаємо про сам вірус SARS-CoV-2 і те, як він впливає на організм. Це додає переживань людям, які інфікувалися вірусом. Бо ж ніхто не може чітко їм відповісти на найголовніше запитання – коли ж вони повністю одужають?

З липневого звіту CDC відомо, що Covid-19 може призвести до тривалого нездужання навіть молодих людей, які не мають хронічних хвороб.

Дослідники провели телефонне опитування серед дорослих людей, що пройшли амбулаторний тест на інфікування SARS-CoV-2 та отримали позитивний результат.

Опитали 292 респонденти. На момент тестування більшість з них (274 людини) також мали явні симптоми Covid-19. Коли дослідники їм дзвонили, від моменту тестування вже пройшло 14-21 днів. Майже третина з них відповіли, що ще не повернулися до свого звичайного стану здоров’я. Серед них були навіть молоді люди без хронічних хвороб – кожен п’ятий у когорті від 18 до 34 років сказав, що ще не одужав повністю.

Для порівняння – понад 90% амбулаторних хворих на грип одужують приблизно протягом 2 тижнів після отримання позитивного результату тесту.

Тож не лише тяжка форма Covid-19 може надовго вирвати людину з повсякденного життя. Навіть здоровим молодим людям можуть знадобитися тижні, щоби позбутися всіх симптомів Covid-19 та повернутися до норми.

Працівники однієї з найбільш відомих клінік світу Mayo Clinic називають найбільш поширені симптоми Covid-19, які турбують хворих протягом тривалого часу:

Втома;

Кашель;

Утруднене дихання;

Головний біль;

Біль у суглобах.

Вони також зазначають, що хоча Covid-19 розглядається передусім як хвороба, яка вражає легені, вона також може завдати шкоди багатьом іншим органам. Це зокрема одна з причин, чому деякі хворі так довго відчувають наслідки Covid-19.

У деяких людей, навіть тих, хто відчував лише легкі симптоми хвороби, через місяці після одужання виявили пошкодження серця. Covid-19 може стати причиною утворення згустків крові (тромбів), які блокують капіляри серцевого м’яза, а також можуть стати причиною інфарктів та інсультів навіть в молодих людей.

Також дослідники говорять про зростання ризику розвитку хвороби Паркінсона та хвороби Альцгеймера. У деяких пацієнтів виявили пошкодження альвеол у легенях, через які в людей були довготривалі проблеми з диханням.

Багато людей, які хворіють на Covid-19, можуть скаржитися на дуже сильну втому. Вчені припускають, що вірус може спричиняти синдром хронічної втоми. Він виявляється у надзвичайно сильному відчутті втоми, яка посилюється під час фізичної або розумової активності. При чому краще не стає навіть під час відпочинку.

Це лише кілька з довготривалих наслідків Covid-19. Дослідження тривають і згодом з’явиться ще більше нових даних про вірус і його вплив на нас. Але панікувати не потрібно – не забувайте, що більшість людей, які хворіють, переносять хворобу в легкій формі та швидко відновлюються. Нехай ця інформація стане не приводом для нервувань, а мотивацією не забувати про заходи безпеки та захищати своїх близьких, особливо тих, хто є в групі ризику.

Крім того, це вчергове демонструє, як важливо стримувати розповсюдження вірусу в державі – проведенням тестів, захистом медиків, відстежуванням контактів, вчасною ізоляцією та адекватною інформаційною кампанією для громадян.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.