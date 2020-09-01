Що ми знаємо про Covid-19?
Вірус може спричиняти синдром хронічної втоми...
Світ поволі звикає до пандемії, постійного миття рук та потреби одягати маску в громадських місцях. Але ми все ще дуже мало знаємо про сам вірус SARS-CoV-2 і те, як він впливає на організм. Це додає переживань людям, які інфікувалися вірусом. Бо ж ніхто не може чітко їм відповісти на найголовніше запитання – коли ж вони повністю одужають?
З липневого звіту CDC відомо, що Covid-19 може призвести до тривалого нездужання навіть молодих людей, які не мають хронічних хвороб.
Дослідники провели телефонне опитування серед дорослих людей, що пройшли амбулаторний тест на інфікування SARS-CoV-2 та отримали позитивний результат.
Опитали 292 респонденти. На момент тестування більшість з них (274 людини) також мали явні симптоми Covid-19. Коли дослідники їм дзвонили, від моменту тестування вже пройшло 14-21 днів. Майже третина з них відповіли, що ще не повернулися до свого звичайного стану здоров’я. Серед них були навіть молоді люди без хронічних хвороб – кожен п’ятий у когорті від 18 до 34 років сказав, що ще не одужав повністю.
Для порівняння – понад 90% амбулаторних хворих на грип одужують приблизно протягом 2 тижнів після отримання позитивного результату тесту.
Тож не лише тяжка форма Covid-19 може надовго вирвати людину з повсякденного життя. Навіть здоровим молодим людям можуть знадобитися тижні, щоби позбутися всіх симптомів Covid-19 та повернутися до норми.
Працівники однієї з найбільш відомих клінік світу Mayo Clinic називають найбільш поширені симптоми Covid-19, які турбують хворих протягом тривалого часу:
- Втома;
- Кашель;
- Утруднене дихання;
- Головний біль;
- Біль у суглобах.
Вони також зазначають, що хоча Covid-19 розглядається передусім як хвороба, яка вражає легені, вона також може завдати шкоди багатьом іншим органам. Це зокрема одна з причин, чому деякі хворі так довго відчувають наслідки Covid-19.
У деяких людей, навіть тих, хто відчував лише легкі симптоми хвороби, через місяці після одужання виявили пошкодження серця. Covid-19 може стати причиною утворення згустків крові (тромбів), які блокують капіляри серцевого м’яза, а також можуть стати причиною інфарктів та інсультів навіть в молодих людей.
Також дослідники говорять про зростання ризику розвитку хвороби Паркінсона та хвороби Альцгеймера. У деяких пацієнтів виявили пошкодження альвеол у легенях, через які в людей були довготривалі проблеми з диханням.
Багато людей, які хворіють на Covid-19, можуть скаржитися на дуже сильну втому. Вчені припускають, що вірус може спричиняти синдром хронічної втоми. Він виявляється у надзвичайно сильному відчутті втоми, яка посилюється під час фізичної або розумової активності. При чому краще не стає навіть під час відпочинку.
Це лише кілька з довготривалих наслідків Covid-19. Дослідження тривають і згодом з’явиться ще більше нових даних про вірус і його вплив на нас. Але панікувати не потрібно – не забувайте, що більшість людей, які хворіють, переносять хворобу в легкій формі та швидко відновлюються. Нехай ця інформація стане не приводом для нервувань, а мотивацією не забувати про заходи безпеки та захищати своїх близьких, особливо тих, хто є в групі ризику.
Крім того, це вчергове демонструє, як важливо стримувати розповсюдження вірусу в державі – проведенням тестів, захистом медиків, відстежуванням контактів, вчасною ізоляцією та адекватною інформаційною кампанією для громадян.