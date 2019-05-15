ЗМІ: США готують санкції проти соратників Орбана
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У ЗМІ оприлюднили список осіб, яким може загрожувати покарання США за корупцію
У Вашингтоні готують санкції проти людей з найближчого оточення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Про це повідомляє Bloomberg.
«США склали список соратників угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, проти яких можуть бути запроваджені санкції», - йдеться в повідомленні.
Санкції є запасним варіантом, їх запровадження означатиме провал спроб схилити угорського лідера до виконання його зобов'язань в рамках НАТО.
Загроза санкцій виникла всього через день після того, як президент Дональд Трамп похвалив Орбана як «жорсткого» і «шанованого» лідера на зустрічі в Білому домі, що стала поворотною в американській політиці.
Протягом майже десяти років США зосереджувалися на ізоляції прем'єра через підрив ним демократії і поглиблення зв'язків з Росією, а останнім часом і з Китаєм.
У ЗМІ оприлюднили список осіб, яким може загрожувати покарання США за корупцію. Серед них магнат Лоринк Месарош, який вважається найближчим діловим союзником Орбана, Іштван Тиборч, зять Орбана, і Антал Роган, начальник штабу Орбана.
Проте сама угорська сторона вважає цю інформацію «фейковими новинами».
Джерело: Укрінформ