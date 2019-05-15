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    ЗМІ: США готують санкції проти соратників Орбана

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    ЗМІ: США готують санкції проти соратників Орбана

    У ЗМІ оприлюднили список осіб, яким може загрожувати покарання США за корупцію

    У Вашингтоні готують санкції проти людей з найближчого оточення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    «США склали список соратників угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, проти яких можуть бути запроваджені санкції», - йдеться в повідомленні.

    Санкції є запасним варіантом, їх запровадження означатиме провал спроб схилити угорського лідера до виконання його зобов'язань в рамках НАТО.

    Загроза санкцій виникла всього через день після того, як президент Дональд Трамп похвалив Орбана як «жорсткого» і «шанованого» лідера на зустрічі в Білому домі, що стала поворотною в американській політиці.

    Протягом майже десяти років США зосереджувалися на ізоляції прем'єра через підрив ним демократії і поглиблення зв'язків з Росією, а останнім часом і з Китаєм.

    У ЗМІ оприлюднили список осіб, яким може загрожувати покарання США за корупцію. Серед них магнат Лоринк Месарош, який вважається найближчим діловим союзником Орбана, Іштван Тиборч, зять Орбана, і Антал Роган, начальник штабу Орбана.

    Проте сама угорська сторона вважає цю інформацію «фейковими новинами».

    Джерело: Укрінформ

    ЗМІ США санкції
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