Американські ЗМІ про вбивство латвійця-добровольця АТО: Це російський сигнал Лондону

Російські спецслужби невідступно намагаються змусити підкоритися тих, хто протистоїть інтересам Путіна в Україні, - The Washington Examiner

Журналіст The Washington Examiner Том Роган коментує повідомлення про те, що тіло латвійця Мікуса Альпса, який воював разом з українськими добровольцями проти вторгнення Росії на Південно-Східну Україну, було знайдено в згорілому автомобілі на британському острові Гернсі. «За словами друзів-добровольців Альпса, в останні місяці йому все



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Мікус Альпс

Російські спецслужби невідступно намагаються змусити підкоритися тих, хто протистоїть інтересам Путіна в Україні, - The Washington Examiner

Журналіст The Washington Examiner Том Роган коментує повідомлення про те, що тіло латвійця Мікуса Альпса, який воював разом з українськими добровольцями проти вторгнення Росії на Південно-Східну Україну, було знайдено в згорілому автомобілі на британському острові Гернсі.

«За словами друзів-добровольців Альпса, в останні місяці йому все частіше погрожували. За інформацією української преси, Альпс постачаяв автомобілі українським силам», - пише видання.

Це визначає мотив, пише журналіст: «Російські спецслужби невідступно намагаються змусити підкоритися тих, хто протистоїть інтересам Путіна в Україні».

Розглядаючи на фотографії обгорілий автомобіль, автор пише, що вогонь був надзвичайно інтенсивним, і ступінь шкоди і обмежені скелетні останки свідчать про «причетність навчених убивць, а не звичайних головорізів». «Однак більш важливим є те, що останки скелета були виявлені на сидінні водія, - додає Роган. - Це віддає особливим фетишем російської розвідки, яка, можна сказати, перетворює смерть на видовище. Замість того, щоб просто усунути об'єкт, росіяни люблять при цьому передавати агресивні попередження». Вбивці хотіли вказати на особливий зв'язок між діяльністю Альпса в Україні і його смертю, вважає автор.

Роган нагадує також про недавнє обіцянку британської влади «вжити жорстких заходів щодо операцій російських спецслужб в Сполученому Королівстві». Це вбивство може бути російським сигналом Лондону: «Нас не стримати».

«Якщо справді так, це попередження і для нас, - вважає журналіст. - Оскільки США тепер надають Україні бойова зброя, ми повинні усвідомлювати, що Росія, якщо її не стримувати, піде на загострення».