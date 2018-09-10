ЗМІ: У Кабміні хочуть продати «Центренерго» до 1 грудня



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За даними джерела, існує домовленість, згідно з якою покупцем стане Андрій Фаворов - колишній топ менеджер ДТЕК, власник компанії ЕРУ

У Кабінеті міністрів України планують провести аукціон з продажу ПАТ «Центренерго» до 1 грудня 2018.

Про це повідомило джерело в Кабміні.

За його даними, в уряді форсують питання приватизації ПАТ «Центренерго» і вже в.о. голови Фонду держмайна Віталію Трубарову поставлена задача провести аукціон до 1 грудня 2018.

«Такий поспіх обумовлена тим, що існує домовленість, згідно з якою покупцем стане Андрій Фаворов (колишній топ менеджер ДТЕК, власник компанії ЕРУ, брав участь в конкурсі з відбору керівника ПАТ «Центренерго»)», – відзначило джерело.

За даними джерела, Андрій Фаворов готовий заплатити за державний пакет акцій ПАТ «Центренерго» 120 млн доларів США, при цьому відповідно до незалежної оцінки, яка відрецензована і затверджена Фондом держмайна, стартова вартість ПАТ «Центренерго» становить 220 млн доларів США.

«На даним момент, згідно домовленостей Фонду держмайна і Кабміну, чиновники шукають спосіб зниження ціни до 120 млн доларів США», – відзначило джерело в Кабміні.