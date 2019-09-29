ЗМІ: За 20 років Міжнародний кримінальний суд виніс всього три вироки



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Експерти ставлять під сумнів ефективність роботи Міжнародного кримінального суду

Робота суду за 20 років обійшлася в 1,5 млрд євро

За всі роки діяльності Міжнародного кримінального суду (МКС) тільки три людини отримали терміни ув'язнення, відповідні тяжкості злочинів. З них високопосадовцем можна назвати лише одного. Про це пише експерт Українського інституту майбутнього Олександр Чебаненко у статті на DT.ua.

За його словами, понад 10 років Суд переслідував президента Судану Омара аль-Башира за злочини в провінції Дарфур, де тільки загиблих — понад 300 тисяч осіб. Увесь цей час аль-Башир їздив світом і теж навіть переобирався президентом. Як мінімум дві з 33 країн, в яких побував аль-Башир в останні десять років, є учасницями Римського статуту — Південно-Африканська Республіка та Йорданія. 2009 року підтримка МКС у світі була всеосяжною. Південно-Африканська Республіка всіляко допомагала слідству і повідомила МКС про перебування аль-Башира в країні. Але МКС нічого не зробив для арешту суданського президента, і до рук Суду він так і не потрапив.

Пояснюють це тим, що Судан не ратифікував Статуту і тому не зобов'язаний виконувати його вимоги. Після цього Південно-Африканська Республіка (а слідом за нею Бурунді і Гамбія) вийшла з Римського статуту, пояснивши, що більше не довіряє МКС, який не схотів заарештувати злочинця на території країни — учасниці Статуту.

В статті згадується також резонансні справі проти президента Кот-д'Івуара Лорана Гбагбо і лівійського лідера Муаммара Каддафі. Він став єдиним лідером, арешт якого санкціонував МКС у 2011 році.

Видання також зазначає, що понад шість років тривало кримінальне переслідування Судом президента Кенії Ухуру Кеньятті, якого обвинувачували в загибелі більш як двох із половиною тисяч осіб. За час розслідування його 2013 року навіть переобрали президентом. І, зрештою, 2014-го всі обвинувачення було відізвано — через слабкість позиції прокурорів Суду.

Під час ювілейної зустрічі країн — учасниць Римського статуту представник Великої Британії (до речі, одного з основних спонсорів Суду) Ендрю Мердок заявив: «Досить ховати голову в пісок і вдавати, що все чудово, коли насправді це не так. Статистика вас протверезить: за 20 років роботи суду винесено три вироки і витрачено 1,5 млрд євро», пише DT.ua.