ЗМІ «злили» дані національного екзитполу - КМІС



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Результати КМІС будуть оприлюднені о 20:00 на пресконференції Національного екзитполу Фото з відкритих джерел

В інституті зазначили, що засоби масової інформації, які опублікували дані Кошкіної, порушили українське законодавство

У Київському міжнародному інституті соціології звинуватили журналістку Соню Кошкіну у незаконному оприлюднені даних екзитполу. Про це КМІС повідомив у Facebook.

У КМІС зазначили, що Соня Кошкіна «злила» дані національного екзитполу станом на 12:00, які отримала нечесним шляхом. Також в інституті наголосили, що ЗМІ, які передрукували цю інформацію, порушили виборче законодавство.

Гендиректор КМІС Володимир Паніотто, пояснив, чому не можна публікувати результати екзитполів до завершення голосування.

«Шановні журналісти і ЗМІ, друкуючи такі дані ви реально втручаєтесь у процес виборів, ті, хто буде зараз голосувати, не захочуть голосувати за непрохідні партії. До того ж отримані таким шляхом дані можуть бути невірними. Це серйозне порушення», — написав Паніотто.

Дані екзитполів будуть оприлюднені після 20:00.