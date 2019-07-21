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    Думки вголос

    Чому не варто дивуватися високим результатам пропутінських партій на Донбасі

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    <p>Російську і опозиційну агітацію українськкі військові використовують суто в господарських потребах.</p> - Чому не варто дивуватися високим результатам пропутінських партій на Донбасі

    Російську і опозиційну агітацію українськкі військові використовують суто в господарських потребах.

    Якщо не пробувати переконувати місцеве населення Донбасу, то й будуть і надалі невтішні результати

    Мовою оригіналу

    Высоким результатам пропутинской партии на юго-востоке не стоит удивляться. Украина крайне слабо присутствует в политической жизни Донбасса. Неделю назад я был в Марьинке, и наблюдал, как там ведется избирательная кампания. Почти все биг-борды - представители Оппозиционной платформы и Оппоблока. Редкие вкрапления биг-бордов с Забродским от ЕС.

    В самой Марьинке на центральной площади активно работают агитаторы от Оппоплатформы и Оппоблока. Всем раздают пакеты агитаторов - сразу по два блокнота, ручка, православный календарь, какие-то листовки - люди бедные, расхватывают на «ура». Агитаторов группа, взрослые люди, общаются. В доме культуры выступала Королевская.

    Из других партий видел только палатку ЕС - причем она стоит в сторонке, чтобы никому не мешать, работают агитаторами очень молодые люди, даже фотографироваться бояться, не то, что что-то объяснить. Но агитаторов других партий нет вообще, с людьми никто не общается, не пытается что-то разъяснить.

    Да, наверное, трудно в чем-то убеждать пенсионеров, которые тут составляют большинство. Но если не делать даже попыток - то о каком самосознании тогда говорить?

    По телевизору здесь лучше всего идут российские каналы из Москвы и Донецка.

    Настоящими агитаторами в Марьинке за Украину являются воины 24-й механизированной бригады. Они обеспечивают порядок, почти полное отсутствие происшествий, доходы в местный бюджет, обеспечивают авторитет государства. А российскую и оппозиционную агитацию применяют сугубо в хозяйственных нуждах.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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