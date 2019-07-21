У «Голосі» заявили, що впевнено долають виборчий бар’єр
Голова виборчого штабу партії «Голос», розкритикувала попередні дані екзитполів, що вже з'явилися у ЗМІ
Голова виборчого штабу партії «Голос» Юлія Клименко заявила, що їхня політична сила на дострокових виборах до Верховної Ради впевнено долає виборчий бар’єр 5%. Про це вона заявила на брифінгу у штабі партії, повідомляє кореспондент «Главкому».
Також Клименко зазначила, що представники партії «Голос» зафіксували велику кількість порушень під час голосування.
«94 округ-повний збій виборчого процесу», - деталізувала Клименко.
Голова виборчого штабу партії «Голос», розкритикувала попередні дані екзитполів, що вже з'явилися у ЗМІ і назвала їх маніпуляцією.
Нагадаємо, Вакарчук прокоментував чутки про те, що не збирається бути депутатом.
Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.
У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.