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    Суспільство

    У «Голосі» заявили, що впевнено долають виборчий бар’єр

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    Клименко зазначила, що представники партії &laquo;Голос&raquo; зафіксували велику кількість порушень під час голосування - У «Голосі» заявили, що впевнено долають виборчий бар’єр
    Клименко зазначила, що представники партії «Голос» зафіксували велику кількість порушень під час голосування

    Голова виборчого штабу партії «Голос», розкритикувала попередні дані екзитполів, що вже з'явилися у ЗМІ

    Голова виборчого штабу партії «Голос» Юлія Клименко заявила, що їхня політична сила на дострокових виборах до Верховної Ради впевнено долає виборчий бар’єр 5%. Про це вона заявила на брифінгу у штабі партії, повідомляє кореспондент «Главкому».

    Також Клименко зазначила, що представники партії «Голос» зафіксували велику кількість порушень під час голосування.

    «94 округ-повний збій виборчого процесу», - деталізувала Клименко.

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    Голова виборчого штабу партії «Голос», розкритикувала попередні дані екзитполів, що вже з'явилися у ЗМІ і назвала їх маніпуляцією.

    Нагадаємо, Вакарчук прокоментував чутки про те, що не збирається бути депутатом.

    Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

    У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

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