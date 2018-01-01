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    Знайшовся раніше невідомий вид динозаврів

    Кістки були у пустелі Сахара на території Єгипту
    Дослідникі з єгипетського Університету Мансура на чолі з Хешам Саллама знайшли кістки динозавра, які належать до раніше невідомого виду. Вчені опублікували статтю про знахідку в журналі Nature Ecologу and Evolution. Єгипетські вчені досліджували знахідку разом з дослідником з американського університету Огайо Еріком Горсаком. Відмічається, що
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    Кістки були у пустелі Сахара на території Єгипту

    Дослідникі з єгипетського Університету Мансура на чолі з Хешам Саллама знайшли кістки динозавра, які належать до раніше невідомого виду. Вчені опублікували статтю про знахідку в журналі Nature Ecologу and Evolution.

    Єгипетські вчені досліджували знахідку разом з дослідником з американського університету Огайо Еріком Горсаком.

    Відмічається, що динозавр, "якого можна порівняти за розмірами зі шкільним автобусом" отримав назву Mansourasaurus shahinae, він відноситься до групи титанозаврів - травоїдних динозаврів з довгими шиями і хвостами, що пересувалися на чотирьох кінцівках.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вийшов перший тизер «Світ Юрського періоду: Полеглого царства».

    Єгипет наука
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