Знайшовся раніше невідомий вид динозаврів

Кістки були у пустелі Сахара на території Єгипту

Дослідникі з єгипетського Університету Мансура на чолі з Хешам Саллама знайшли кістки динозавра, які належать до раніше невідомого виду. Вчені опублікували статтю про знахідку в журналі Nature Ecologу and Evolution. Єгипетські вчені досліджували знахідку разом з дослідником з американського університету Огайо Еріком Горсаком. Відмічається, що



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Кістки були у пустелі Сахара на території Єгипту

Дослідникі з єгипетського Університету Мансура на чолі з Хешам Саллама знайшли кістки динозавра, які належать до раніше невідомого виду. Вчені опублікували статтю про знахідку в журналі Nature Ecologу and Evolution.

Єгипетські вчені досліджували знахідку разом з дослідником з американського університету Огайо Еріком Горсаком.

Відмічається, що динозавр, "якого можна порівняти за розмірами зі шкільним автобусом" отримав назву Mansourasaurus shahinae, він відноситься до групи титанозаврів - травоїдних динозаврів з довгими шиями і хвостами, що пересувалися на чотирьох кінцівках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вийшов перший тизер «Світ Юрського періоду: Полеглого царства».