ЗНО: визначено порогові бали з математики та фізики



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Названо порогові бали для іспитів з математики та фізики

Минулого року пороговий бал ЗНО з математики був вищим

16 липня експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила поріг «склав/не склав» для зовнішнього незалежного оцінювання з математики та фізики.

За результатами роботи комісії, визначено такі порогові бали:

математика – 9,

фізика – 12.

Минулого року пороговий бал ЗНО з математики був вищим — 11 балів, для фізики — 13.

Від загальної кількості учасників ЗНО поріг «склав/не склав» цьогоріч подолали: з математики – 87,3% осіб, з фізики – 92,3% осіб.

Результати ЗНО з математики та фізики за оцінками у 100-200 і 12 балів (із предметів, результати ЗНО з яких зараховуються як оцінки за ДПА) з’являться на сторінках учасників ЗНО завтра, 17 липня.

Наступні засідання експертної комісії зі встановлення порога «склав/не склав» відбудуться у такі дати:

з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології – 23 липня;

з географії та хімії – 28 липня.

Напередодні стали відомі результати ЗНО в магістратуру.

Зазначимо також, що напередодні відбулося ЗНО з географії.



