ЗНО: визначено порогові бали з математики та фізики
Минулого року пороговий бал ЗНО з математики був вищим
16 липня експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила поріг «склав/не склав» для зовнішнього незалежного оцінювання з математики та фізики.
За результатами роботи комісії, визначено такі порогові бали:
- математика – 9,
- фізика – 12.
Від загальної кількості учасників ЗНО поріг «склав/не склав» цьогоріч подолали: з математики – 87,3% осіб, з фізики – 92,3% осіб.
Результати ЗНО з математики та фізики за оцінками у 100-200 і 12 балів (із предметів, результати ЗНО з яких зараховуються як оцінки за ДПА) з’являться на сторінках учасників ЗНО завтра, 17 липня.
Наступні засідання експертної комісії зі встановлення порога «склав/не склав» відбудуться у такі дати:
- з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології – 23 липня;
- з географії та хімії – 28 липня.
Напередодні стали відомі результати ЗНО в магістратуру.
Зазначимо також, що напередодні відбулося ЗНО з географії.