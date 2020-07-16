  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЗНО: визначено порогові бали з математики та фізики

    • Розсилка
    Названо порогові бали для іспитів з математики та фізики - ЗНО: визначено порогові бали з математики та фізики
    Названо порогові бали для іспитів з математики та фізики

    Минулого року пороговий бал ЗНО з математики був вищим

    16 липня експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила поріг «склав/не склав» для зовнішнього незалежного оцінювання з математики та фізики.

    За результатами роботи комісії, визначено такі порогові бали:

    • математика – 9,
    • фізика – 12.
    Минулого року пороговий бал ЗНО з математики був вищим — 11 балів, для фізики — 13.

    Від загальної кількості учасників ЗНО поріг «склав/не склав» цьогоріч подолали: з математики – 87,3% осіб, з фізики – 92,3% осіб.

    Результати ЗНО з математики та фізики за оцінками у 100-200 і 12 балів (із предметів, результати ЗНО з яких зараховуються як оцінки за ДПА) з’являться на сторінках учасників ЗНО завтра, 17 липня.

    Наступні засідання експертної комісії зі встановлення порога «склав/не склав» відбудуться у такі дати:

    • з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології – 23 липня;
    • з географії та хімії – 28 липня.

    Напередодні стали відомі результати ЗНО в магістратуру.

    Зазначимо також, що напередодні відбулося ЗНО з географії.

     Читайте також:


    ЗНО-2020 Міністерство освіти і науки освіта школа студенти навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ