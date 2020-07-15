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    Наука та освіта

    Сьогодні відбудеться ЗНО з географії

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    Учасники ЗНО мають дотримуватися карантинних правил - Сьогодні відбудеться ЗНО з географії
    Учасники ЗНО мають дотримуватися карантинних правил

    Для участі у тестуванні зареєстровано понад 80 тисяч осіб

    У середу, 15 липня, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року продовжиться проведенням тестування з географії.

    Для участі у тестуванні зареєстровано понад 80 тисяч осіб.

    Проведення тесту розпочнеться об 11 годині. Вхід до пунктів тестування триватиме до 10:50.

    Загальна кількість завдань тесту з географії – 54, на виконання яких учасникам буде відведено 150 хвилин.

    За вибором випускника результат виконання завдань сертифікаційної роботи може бути зарахований як державна підсумкова атестація з географії.

    Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи, - 90.

    Для допуску до пункту тестування необхідно мати при собі запрошення-перепустку, оригінал сертифіката учасника ЗНО та оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті. Також учасникам рекомендовали взяти із собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою.

    Нагадаємо, уже відбулися тестування ЗНО з математики; української мови та літератури;  фізики; англійської мови; іспанської, німецької, французької мови та  історії України.

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