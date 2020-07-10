Зеленський підписав закон про скасування ЗНО для вступників із окупованих територій



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Внесення змін до закону «Про вищу освіту» ініціював президент

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до закону України «Про вищу освіту» щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей».

Про це повідомляє пресслужба президента.

Внесення змін до законодавства про вищу освіту ініціював глава держави.

«Ми боремося за молодь на тимчасово окупованих територіях, за їхній розум і талант. Тому потрібно максимально заохочувати таких випускників переїжджати на підконтрольну Україні територію, вступати в наші заклади освіти, навчатися в українській системі освіти», – сказав Зеленський.

Закон, що його підписав президент, розширює права вступу до закладів вищої освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Криму, Донбасу та населених пунктів, що перебувають на лінії зіткнення. Зокрема, вони зможуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти за квотою, розмір якої визначає Міністерство освіти і науки України.

Для зазначеної категорії абітурієнтів вступ відбуватиметься за результатами вступних іспитів або на основі ЗНО – за власним вибором.

Раніше вступ за квотою передбачався лише для жителів тимчасово окупованого Криму та м. Севастополь й тільки до обмеженого переліку закладів вищої освіти.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкт про спрощення процедури вступу до вишів для абітурієнтів із окупованого Донбасу.

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