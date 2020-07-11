Письменник виявив дивний вірш серед питань цьогорічного ЗНО



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Письменник, має тяжку підозру – яку неможливо довести, ясна річ, – що це було «секретне питання для своїх»

«Маю підозру, що це «творчість» самих укладачів питань для ЗНО» – Андрусяк

Оцей, м’яко кажучи, дивний «стишок» із цьогорічного ЗНО з української мови й літератури розбурхав неабиякі пристрасті. Де його «відкопали»? Хто його автор? У чому «таємний задум» його з’яви в такому відповідальному тесті? Міністерство освіти і науки України надто вже вперто й підозріло мовчить з цього приводу.

Про це написав письменник Іван Андрусяк на своїй сторінці у Facebook.

«Мене теж цей відверто слабенький «стишок» збентежив, і я намагався встановити автора – марна справа! Маю підозру, що це «творчість» самих укладачів питань для ЗНО. Якщо так – то на якій підставі вони його в тест «просунули»? Якщо ні – то чому приховують автора?

Але там є й іще гірше: «правильна» відповідь, яка невідь чому пов’язує цей недолугий текстик з Олесевими «Чарами ночі» – хоча насправді вони жодним чином між собою не пов’язані. Жодна притомна дитина цього «зв’язку» не побачить просто тому, що його не існує», – зауважив письменник.

Андрусяк, має підозру, яку неможливо довести, ясна річ, що це було «секретне питання для своїх», себто цьогорічний тест містив «корупційну складову».

«Маю прохання до шановного освітнього омбудсмена: Сергій Горбачов (Sergii Gorbachov), будь ласка, допоможіть випускникам і їхнім батькам підтвердити або розвіяти підозри, а літературній громадськості – встановити автора цього «шедебра»!», – звернувся письменник.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкт про спрощення процедури вступу до вишів для абітурієнтів із окупованого Донбасу.

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