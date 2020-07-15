Стали відомі результати ЗНО в магістратуру



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Результати тестів розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти

Українським центром оцінювання якості освіти оголошені результати тестів Єдиного вступного іспиту з іноземних мов та Єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей.

Результати тестів розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у кабінетах учасників ЄФВВ/ЄВІ.

Відповідно до методики переведення тестових балів у бали за шкалою 100-200, результат обраховується для кожного учасника тестування, який подолав поріг «склав/не склав», при цьому враховуються його рейтингове місце, а також відсоток набраних балів.

Отриманий результат тестування учасники тестів зможуть використовувати під час вступу до магістратури.

Також, у випадку сумнівів щодо об’єктивності визначених результатів, учасник тестування має право подати апеляційну заяву, надіславши на адресу Українського центру оцінювання якості освіти протягом 3-х календарних днів з моменту оголошення результатів тестування.

Єдиний вступний іспит з іноземних мов

У 2020 році пороговий бал «склав/не склав» за виконання завдань єдиного вступного іспиту відповідає 10 тестовим балам.

Усі учасники, які подолали визначений експертами бар’єр, отримали рейтингову оцінку, що визначена за шкалою від 100 до 200 балів.

ЄВІ. Англійська мова

ЄВІ. Німецька мова

ЄВІ. Французька мова

ЄВІ. Іспанська мова

Єдине фахове вступне випробування з права

У 2020 році поріг тесту «склав/не склав» за виконання завдань тесту з восьми базових правничих дисциплін становить 30 балів.

Поріг тесту із загальних навчальних правничих компетентностей становить 10 тестових балів.

Усі учасники, які подолали визначений експертами бар’єр, отримали рейтингову оцінку, що визначена за шкалою від 100 до 200 балів.

ЄФВВ з восьми базових правничих дисциплін

ЄФВВ із загальних навчальних правничих компетентностей

Зазначимо також, що сьогодні відбулося ЗНО з географії.

Нагадаємо, уже відбулися тестування ЗНО з математики; української мови та літератури; фізики; англійської мови; іспанської, німецької, французької мови та історії України.