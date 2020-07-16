Україну поділять на зони: яким буде навчання з 1 вересня



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Найбільш імовірним вважається сценарій, у якому освітній процес забезпечуватиметься у змішаній формі – дистанційно та в закладах освіти

Т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет та головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на засіданні Комітету освіти, науки та інновацій анонсували деякі майбутні новації у навчальному процесі. Про це йдеться на сторінці комітету у Facebook.

Залежно від епідемічної ситуації, Україна буде ділитися на зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» і «червону». Освітній процес у навчальних закладах буде заборонено лише у «червоній» зоні.

Уряд планує, що навчальний рік в Україні розпочнеться у відповідності до одного з трьох сценаріїв:

Низький рівень захворюваності: відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі.

Високий рівень захворюваності: освітній процес забезпечується повністю дистанційно.

Середній рівень захворюваності: освітній процес забезпечується у змішаній формі – дистанційно та в закладах освіти, з відповідним дистанціюванням та заходами гігієни.

Зазначається, що найбільш імовірним в Україні вважається третій сценарій. У такому разі рекомендації щодо організації освітнього процесу будуть такими:

у пріоритеті – дотримання соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту (за певних умов);

скасування масових заходів і екскурсій;

проведення зборів педколективів у дистанційній формі;

запобігання скупчення великої кількості людей;

розмежування потоків школярів залежно від їхнього віку;

рекомендоване проведення окремих видів занять на свіжому повітрі та застосування комбінованого навчання;

особам із групи ризику (з хронічними, легеневими, розладами імунної системи, захворюванням на цукровий діабет, тощо) буде рекомендовано продовжити форму освіти, що максимально відповідає потребам їхнього захисту: екстернатна форма чи дистанційне навчання;

повністю дистанційна форма навчання для молодшої школи застосовуватися не буде, оскільки визнана неприйнятною;

на карантин навчальні заклади закриватимуть на 14 або 7 днів (рішення ще не ухвалено);

вчителям не будуть щотижня робити тести;

іноземні студенти зможуть приїхати в Україну та навчатися.

У комітеті наголосили, що остаточне рішення та подробиці щодо цих питаннь буде ухвалено на наступному засіданні Кабінету міністрів.

Нагадаємо, голова МОЗ Максим Степанов повідомив також, що Міністерство охорони здоров’я України розробило постанову зі змінами щодо існування карантину в Україні в цілому.

Раніше повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я України готує проєкт постанови, згідно з яким карантин буде продовжено ще мінімум на місяць. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи в правила адаптивного карантину.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що не треба поспішати продовжувати карантин більше ніж на місяць.

Також нагадаємо, що МОЗ розглядає можливість навчання школярів у дві зміни. Раніше стало відомо, що уряд готує правила, за якими розпочнеться новий навчальний рік.

Крім того, Зеленський заявив, що хоче, аби діти 1 вересня пішли до школи. Президент визнав, що Україна не готова до постійного дистанційного навчання школярів - бракує технічної бази.

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Нагадаємо, станом на ранок 16 липня в Україні підтверджено 56455 випадків Covid-19. Протягом 15 липня зафіксовано 848 нових випадків коронавірусу.

За минулу добу найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус зареєстрована у Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях, а також у місті Київ.