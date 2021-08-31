Знову онлайн-навчання? Освітній омбудсмен дав прогноз для вчителів та школярів

«Говорити про необхідність дистанційної освіти підстав немає»

Незважаючи на прогнози щодо нового спалаху захворюваності на Covid-19, новий навчальний рік почнеться у форматі очного навчання. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

«Почнемо з того, що наразі суттєвих підвищень показників виявлених інфікованих та шпиталізованих українців немає. Так, справді, звучать прогнози щодо нового спалаху захворюваності на Covid-19, однак поки що підстав говорити про необхідність дистанційної освіти немає. Нещодавно цю саму позицію оприлюднив і прем’єр-міністр, який заявив, що навчальний рік почнеться у форматі очного навчання, тобто, 1 вересня діти підуть у школи», – сказав чиновик.

Щодо забезпеченості шкіл технічними засобами для проведення дистанційних уроків, то ситуація в окремих громадах і закладах освіти дуже різниться, наголосив Горбачов.

«Багато в чому це залежить від зусиль, які докладає місцева влада», – сказав чиновник. Він нагадав, що Мінцифри цього року реалізує спеціальну програму для подолання цифрового розриву й підключення інтернету у сільській місцевості.

«Ця програма дозволить приєднати понад 3000 населених пунктів і понад 6000 закладів, в тому числі, шкіл до швидкісного оптичного інтернету. За даними Мінцифри, на сьогодні заявки на участь у програмі подали вже 719 громад та 4103 села», – повідомив освітній омбудсмен. Він також прокоментував ситуацію з телеуроками, до яких у фахівців було чимало питань.

«Наразі вже існує більш досконалий проєкт дистанційного навчання широкого охоплення: Всеукраїнська школа онлайн, де викладено більшу частину навчального матеріалу за 5-11 класи. Важливо, що це – не просто «начитка» лекцій. Кожен урок побудований так, щоб дитина могла спочатку прослухати змістовне, але компактне, не більше 6-7 хвилин, пояснення вчителя. Це дуже важливо, бо саме такий час дитина здатна зберігати концентрацію уваги і сприймати матеріал. Потім – той самий матеріал подивитися у конспекті уроку, а після цього – перевірити себе, відповівши на запитання тесту з викладеного матеріалу», – пояснив Сергій Горбачов.

Чиновник наголосив: ця корисна платформа розвивається далі, враховуючи потреби учнів та вчителів.

«Ведеться робота над уроками для початкової школи, на Всеукраїнській школі онлайн вже створено «кабінет вчителя», що дозволяє формувати певну освітню спільноту (навчальний клас), вести облік успішності. Наполегливо рекомендую і дітям, і вчителям використовувати цей дуже корисний ресурс, при створенні якого були враховані досвід і недоліки «першої спроби» запуску телевізійних уроків навесні 2020 року», – додав освітній омбудсмен.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня школи будуть працювати у звичному форматі.

Європейське бюро ВООЗ напередодні нового навчального року закликає вжити всіх необхідних заходів, щоб школи залишалися відкритими.

За повідомленням Мінфіну, у 2021 році на фінанасування освіти у державному бюджеті передбачено понад 100 млрд гривень. Кошти спрямують на підвищення зарплати вчителів, забезпечення шкіл ноутбуками та інші потреби.

Тим часом у київських школах для попередження розповсюдження Сovid-19 буде діяти низка заборон.