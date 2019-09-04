Зняття депутатської недоторканності: експерт проаналізував правові наслідки та колізії



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Як вплине на розвиток ситуації порушення регламенту?

4 вересня в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція на тему: «Зняття депутатської недоторканності: правові наслідки та колізії».

Запрошені гості: Ігор Коліушко, юрист-конституціоналіст, засновник та голова правління Центру політико-правових реформ, який проаналізує питання зняття депутатської недоторканності; які наслідки для парламентарів; як вплине на розвиток ситуації порушення регламенту.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)».

Підтримали відповідне рішення 373 нардепи (зокрема, 252 - із фракції «Слуга народу», 33 - позафракційні, 24 - із фракції «Європейська солідарність», 23 - із фракції «Батьківщина», 22 - депутатська група «За майбутнє», 19 - із фракції «Голос»).

Не голосувала фракція «Опозиційна платформа - За життя».

Загалом не голосували 28 депутатів, утрималися три народних обранці.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що процедуру про внесення змін до ст. 80 Конституції України, якою передбачено скасування повної недоторканності народних депутатів, було дотримано, й у опонентів немає підстав звертатися до Конституційного суду.

Закон про внесення змін до Конституції України щодо скасування недоторканності народних депутатів відправили на підпис президенту Володимиру Зеленському.