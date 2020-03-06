Зняття санкцій з Азарова і Ставицького набули чинності



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Микола Азаров втік до Росії взимку 2014 року під час Револючії гідності

Азаров і Ставицький перебували під європейськими санкціями з 2014 року

Європейський союз офіційно зняв санкції проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова і екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького. Відповідне рішення опубліковано в Офіційному журналі ЄС і набуло чинності.

Відповідно до публікації, з санкційного списку виключено Азарова і Ставицького. Вони перебували під європейськими санкціями з 2014 року за розкрадання державних коштів України або зловживання службовим становищем.

Санкції продовжують діяти стосовно екс-президента Віктора Януковича і його сина Олександра, екс-глави МВС Віталія Захарченка, екс-генпрокурора Віктора Пшонки і його сина Артема, екс-міністра освіти Дмитра Табачника, екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, олігарха Сергія Курченка, колишнього віце-прем'єра Сергія Арбузова і колишній заступник голови МВС Віктора Ратушняка.

Санкції проти вищевказаних людей продовжено на рік - до 6 березня 2021 року.

Микола Азаров - український політик російського походження. Чотирнадцятий прем'єр-міністр України. До цього двічі був першим віцепрем'єром, а також двічі виконував обов'язки прем'єра. У 2014-му втік з України, відтоді перебуває у розшуку Служби безпеки. - український політик російського походження. Чотирнадцятий прем'єр-міністр України. До цього двічі був першим віцепрем'єром, а також двічі виконував обов'язки прем'єра. У 2014-му втік з України, відтоді перебуває у розшуку Служби безпеки. В Україні проти нього відкрита низка кримінальних справ. Так, Азарова підозрюють у заволодінні з іншими учасниками злочинної організації експрезидента-втікача Віктора Януковича скрапленим газом на суму 2,2 мільярда гривень, який належить ПАТ «Укргазвидобування» і ПАТ «Укрнафта». Едуард Ставицький - український політик, член Партії регіонів. Очолював Державну службу геології та надр, Міністерство екології та природних ресурсів, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України. З 2014 року також перебуває у розшуку. До слова, раніше в ексміністра енергетики Едуарда Ставицького знайшли півсотні кілограмів золота і 5 мільйонів доларів готівкою. Він утік до Ізраїлю, отримав паспорт і став Натаном Розенбергом.

Раніше США послабили санкції проти Росії. З-під санкцій вивели компанії «Незалежна нафтогазова компанія» і «Приморскнафтопродукт». Зазначимо, що Вашингтон ввів санкції проти цих компаній у зв'язку з розвитком ядерної програми Пхеньяну в червні 2017 року.

Натомість Європейський Союз може накласти санкції на структури, пов'язані з Росією і Китаєм, за злочини в кіберпросторі.