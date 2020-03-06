  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Відомий дипломат звинуватив керівництво Мюнхенської конференції в антиукраїнській провокації

    • Розсилка
    <p>Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін&nbsp;</p> <p>Фото: Главком</p> - Відомий дипломат звинуватив керівництво Мюнхенської конференції в антиукраїнській провокації

    Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін 

    Фото: Главком

    На думку Клімкіна, поява так званого Мюнхенського плану здачі України з 12 пунктів, була спецоперацією

    Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що так званий Мюнхенський план  з 12 кроків щодо врегулювання війни на Донбасі був  абсолютно свідомою провокацією, мета якої – примусити всіх обговорювати 12 пунктів, які насправді цього не варті.

    «Вони прекрасно розуміли резонанс, але поставили цей план на сайт. Потім зняли й знову поставили. З точки зору технології, вони зробили максимум для привернення уваги до цього тексту», – сказав Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому».

     На думку ексміністра,  це взагалі не план, бо в нього навіть немає загальної логіки. «Це дуже різнорідні пункти, які мають одну мету – за відомою концепцією спільного сусідства Росії і Європейського Союзу побудувати з України буфер. Далі рухатися в напрямку спільного над нею менеджменту за провідної ролі Росії», – зазначив ексміністр.

    Клімкін розповів, що  розмовляв із багатьма, хто був у Мюнхені не на офіційних, а на закритих дискусіях, і побачив,  що увага до України зменшується. «Це дуже погано. Вважаю, що є великі ризики реалізації ідей, які ми називаємо «ідеями Макрона», оскільки він їх постійно озвучує. До речі, у Мюнхені цього разу щодо безпекового партнерства з Росією він сказав набагато менше, ніж у попередніх своїх інтерв’ю. У Макрона є багато прибічників. Це шалена небезпека для нас», – зазначив Клімкін.

    Нагадаємо, Вадим Пристайко припускає, що мюнхенський «план миру в Україні» – політичне замовлення.

    Росія Павло Клімкін Україна Мюнхенська конференція з безпеки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ