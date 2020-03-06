Відомий дипломат звинуватив керівництво Мюнхенської конференції в антиукраїнській провокації



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Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін Фото: Главком

На думку Клімкіна, поява так званого Мюнхенського плану здачі України з 12 пунктів, була спецоперацією

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що так званий Мюнхенський план з 12 кроків щодо врегулювання війни на Донбасі був абсолютно свідомою провокацією, мета якої – примусити всіх обговорювати 12 пунктів, які насправді цього не варті.

«Вони прекрасно розуміли резонанс, але поставили цей план на сайт. Потім зняли й знову поставили. З точки зору технології, вони зробили максимум для привернення уваги до цього тексту», – сказав Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому».

На думку ексміністра, це взагалі не план, бо в нього навіть немає загальної логіки. «Це дуже різнорідні пункти, які мають одну мету – за відомою концепцією спільного сусідства Росії і Європейського Союзу побудувати з України буфер. Далі рухатися в напрямку спільного над нею менеджменту за провідної ролі Росії», – зазначив ексміністр.

Клімкін розповів, що розмовляв із багатьма, хто був у Мюнхені не на офіційних, а на закритих дискусіях, і побачив, що увага до України зменшується. «Це дуже погано. Вважаю, що є великі ризики реалізації ідей, які ми називаємо «ідеями Макрона», оскільки він їх постійно озвучує. До речі, у Мюнхені цього разу щодо безпекового партнерства з Росією він сказав набагато менше, ніж у попередніх своїх інтерв’ю. У Макрона є багато прибічників. Це шалена небезпека для нас», – зазначив Клімкін.

Нагадаємо, Вадим Пристайко припускає, що мюнхенський «план миру в Україні» – політичне замовлення.