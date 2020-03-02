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    США послабили санкції проти Росії

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    Білий Дім - США послабили санкції проти Росії
    Білий Дім
    Ілюстративне фото

    З-під санкцій вивели компанії «Незалежна нафтогазова компанія» і «Приморскнафтопродукт»

    Сполучені Штати виключили з санкційних списків дві російські компанії. Про це йдеться у повідомленні на сайті  Міністерства фінансів США.

    Як повідомляється, з-під санкцій вивели компанії «Незалежна нафтогазова компанія» і «Приморскнафтопродукт».

    Зазначимо, що Вашингтон ввів санкції проти цих компаній у зв'язку з розвитком ядерної програми Пхеньяну в червні 2017 року.

    Тоді ситуація в районі Корейського півострова загострилася після низки ракетних випробувань КНДР. Рада національної безпеки США склав список заходів щодо виключення Північної Кореї з глобальної фінансової системи.

    Також передбачалося введення «вторинних санкцій» проти банків і фірм, що ведуть комерційну діяльність з Пхеньяном.

    Нагадаємо, у минулому році Європарламент прийняв резолюцію, у якій містяться рекомендації для Ради ЄС і верховного представника ЄС із закордонних справ Федерики Могерини за протидії пропаганді, зокрема з боку Росії.

    Крім того, ЄС може піддати санкцій структури, пов'язані з Російською Федерацією і Китаєм, за злочини у кіберпросторі. Цей крок стане першим застосуванням так званого режиму киберсанкций ЄС - набору інструментів, що включає заборони на поїздки і заморожування активів, призначені для запобігання кібератак.

    ЄС Росія США санкції Європарламент Вашингтон
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