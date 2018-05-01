Зонд TGO передав на Землю унікальні кольорові знімки Марса

На представленому зображенні розмістилася ділянка кратера Корольов протяжністю 40 кілометрів

Зонд TGO (Trace Gas Orbiter) місії «ЕкзоМарс», який був відправлений для дослідження Червоної планети у 2016 році, передав на Землю перші знімки поверхні Марса, які були зроблені ним з робочої орбіти. Як повідомляє Європейське космічне агентство, знімки були зроблені за допомогою інструменту CaSSIS, головна місія якого



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Фото, зроблене зондом TGO

На представленому зображенні розмістилася ділянка кратера Корольов протяжністю 40 кілометрів

Зонд TGO (Trace Gas Orbiter) місії «ЕкзоМарс», який був відправлений для дослідження Червоної планети у 2016 році, передав на Землю перші знімки поверхні Марса, які були зроблені ним з робочої орбіти.

Як повідомляє Європейське космічне агентство, знімки були зроблені за допомогою інструменту CaSSIS, головна місія якого розпочнеться 28 квітня.

Наголошується, що зонду вдалося вийти на робочу орбіту. На даний момент він знаходиться на висоті 400 кілометрів від поверхні Марса. Основним завданням зонда на цьому етапі є вивчення атмосфери Червоної планети і пошук у ній газів, які можуть вказувати на біологічну активність.

На представленому зображенні розмістилася ділянка кратера Корольов протяжністю 40 кілометрів. Кратер розташований в північній півкулі Марса. Світлі плями на знімку є відкладеннями льоду.

Зображення було складене з трьох знімків, виконаних в різних кольорах, які були отримані 15 квітня.

TGO прибув на орбіту Червоної планети спільно з зондом «Скіапареллі», який повинен був здійснити посадку на Марс. Але зв’язок із зондом був втрачений.

За словами експертів, «Скіапареллі» успішно увійшов у верхні шари атмосфери. Його тепловий щит, призначений для гальмування об атмосферу, відпрацював згідно з планом. Потім зонд викинув парашут, і в цей момент дані, передані апаратом, не збіглися з тим, чого очікували фахівці.

Пізніше стало відомо про те, що зонд розбився при посадці.