Зранку на пунктах пропуску в зоні АТО у чергах зібралося 420 авто

Протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 28,2 тисячі осіб та 3,9 тисячі транспортних засобів

За минулу добу через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування в зоні АТО перетнули 28,2 тисячі осіб та 3,9 тисячі транспортних засобів. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби. «Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 28,2 тисячі осіб та 3,9



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Протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 28,2 тисячі осіб та 3,9 тисячі транспортних засобів

За минулу добу через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування в зоні АТО перетнули 28,2 тисячі осіб та 3,9 тисячі транспортних засобів.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

«Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 28,2 тисячі осіб та 3,9 тисячі транспортних засобів: «Майорське» – 6860 осіб та 885 транспортних засобів; «Мар’їнка» – 7050 осіб та 1305 транспортних засобів; «Новотроїцьке» – 4440 осіб та 995 транспортних засобів; «Гнутове» – 3200 осіб та 720 транспортних засобів; «Станиця Луганська» – 6655 осіб», - йдеться у повідомленні.

Сьогодні зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в зоні АТО, на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 60/70; «Мар’їнка» – 50/70; «Новотроїцьке» – 40/30; «Гнутове» – 50/50.

На цей час усі КПВВ працюють у штатному режимі.