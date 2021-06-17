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    Український КрАЗ показав майбутні військові автомобілі

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    БМ &laquo;Берест&raquo;&nbsp; - Український КрАЗ показав майбутні військові автомобілі
    БМ «Берест» 
    Фото: Автоконсалтинг

    «АвтоКрАЗ» показав макети перспективної лінійки шасі під установку різних озброєнь

    В рамках виставки «Зброя та безпека 2021», яка проходить в Києві цього тижня, «АвтоКрАЗ» показав макети перспективної лінійки шасі під установку різних озброєнь.

    КрАЗ планує зробити ставку на об'єднання своїх шасі з дворядною армійською кабіною китайського виробництва Saanxi. А пускову установку для проєкту «Нептун-2» на КрАЗі бачать більш компактною, ніж перший експериментальний зразок, що надійшов на озброєння ЗСУ і виконаний також на КрАЗі-7634НЕ.

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    Український КрАЗ показав майбутні військові автомобілі
    Український КрАЗ показав майбутні військові автомобілі
    Український КрАЗ показав майбутні військові автомобілі
    Український КрАЗ показав майбутні військові автомобілі
    Український КрАЗ показав майбутні військові автомобілі

    Також в перспективне сімейство армійських вантажівок КрАЗ включив шасі під РСЗВ, тягачі для перевезення бронетехніки, шасі під колісну САУ «Богдана» і ціле сімейство допоміжних армійських автомобілів.

    Вперше підприємство показувало 2-вісний КрАЗ-5401НЕ з дворядною кабіною Saanxi і новою установкою БМ-21, що складається з 50 напрямних для ракет «Град» ще на виставці в 2018 році. Крім збільшеної кількості, БМ «Берест» отримала і нову систему управління вогнем, розміщену прямо в кабіні.

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    Джерело: Автоконсалтинг

    Теги: ЗСУ зброя КрАЗ
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    Український КрАЗ показав майбутні військові автомобілі