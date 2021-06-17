Український КрАЗ показав майбутні військові автомобілі

«АвтоКрАЗ» показав макети перспективної лінійки шасі під установку різних озброєнь

В рамках виставки «Зброя та безпека 2021», яка проходить в Києві цього тижня, «АвтоКрАЗ» показав макети перспективної лінійки шасі під установку різних озброєнь.

КрАЗ планує зробити ставку на об'єднання своїх шасі з дворядною армійською кабіною китайського виробництва Saanxi. А пускову установку для проєкту «Нептун-2» на КрАЗі бачать більш компактною, ніж перший експериментальний зразок, що надійшов на озброєння ЗСУ і виконаний також на КрАЗі-7634НЕ.

Також в перспективне сімейство армійських вантажівок КрАЗ включив шасі під РСЗВ, тягачі для перевезення бронетехніки, шасі під колісну САУ «Богдана» і ціле сімейство допоміжних армійських автомобілів.

Вперше підприємство показувало 2-вісний КрАЗ-5401НЕ з дворядною кабіною Saanxi і новою установкою БМ-21, що складається з 50 напрямних для ракет «Град» ще на виставці в 2018 році. Крім збільшеної кількості, БМ «Берест» отримала і нову систему управління вогнем, розміщену прямо в кабіні.

Джерело: Автоконсалтинг