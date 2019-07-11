Слідком РФ заявив про обстріл на Донбасі російських журналістів



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Російські окупанти порушили чотири кримінальні справи за фактами «артилерійських обстрілів на території самопроголошеної ДНР»

Слідчий комітет Російської Федерації порушив чотири кримінальні справи за фактами «артилерійських обстрілів цивільних осіб на території самопроголошеної Донецької Народної Республіки», в результаті чого постраждали чотири людини.

Про це 11 липня повідомляється на сайті Слідчого комітету РФ.

Окупанти заявили, що начебто в період з 28 червня по 6 липня «військовослужбовці Збройних сил і Національної гвардії України проводили прицільні артилерійські обстріли з важких видів озброєння цивільних осіб і об'єктів цивільної інфраструктури в районі Донецька і Горлівки», через що, за даними російського слідства, отримали поранення чотири людини, які «не беруть участі в збройному конфлікті».

Також Слідком РФ заявив, що 7 липня в районі селища Комінтерново були обстріляні журналісти ВАТ «Телерадіокомпанія Збройних Сил Російської Федерації «Звезда». «В ході обстрілу представники ЗМІ встигли сховатися в безпечному місці і не постраждали», - повідомили окупанти.

Як повідомляв Главком, 10 липня внаслідок влучання керованої ракети окупантів у вантажний автомобіль КрАЗ загинув український військовий, ще один отримав поранення середньої важкості.

Слід зазначити, що трагедія сталася, коли новопризначений глава Донецької ОДА Павло Кириленко їхав на лінію розмежування, не попередивши силовиків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл автомобіля Збройних сил України у селі Гранітне – це спроба зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у «нормандському форматі».

У мережі оприлюднили фото розстріляного бойовиками КрАЗу.