ЗСУ повідомили, які приватні воєнні компанії діють на території України (відео)

Оскільки дезінформація озвучена на найвищому воєнно-політичному рівні, до неї слід ставитись з усією серйозністю

Заяви російського міністра оборони про хімічну зброю та найманців в Україні армійці назвали абсурдними

В Україні немає жодних вітчизняних чи іноземних приватних військових компаній (ПВК), окрім тих, що в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей використовує Російська Федерація. Про це в офіційному коментарі Центру оперативного інформування повідомив його речник полковник Леонід Матюхін.

«Так само не відповідає дійсності й інше твердження про нібито «доставку резервів невстановленого хімічного компоненту для здійснення провокацій у містах Авдіївка і Лиман». Єдина загроза миру і безпеці українських громадян і територіям надходить від російських окупаційних військ, що порушують режим припинення вогню, вбивають українських громадян та блокують роботу міжнародної місії», – додав Матюхін.

Військовослужбовець наголосив, шо оскільки дезінформація озвучена на найвищому воєнно-політичному рівні, до неї слід поставитись з усією серйозністю, як до підготовки конкретної провокації, сценарій якої вже розроблений у Кремлі.

«Збройні Сили України поважають міжнародне гуманітарне право, дотримуються Мінських домовленостей і тримають оборону своїх рубежів», – підсумував Леонід Матюхін.

Нагадаємо, 21 грудня під час засідання колегії Міноборони РФ очільник російського оборонного відомства Сергій Шойгу заявив, що росіянами нібито встановлена присутність у населених пунктах Авдіївка та Приазовське 120 співробітників американських приватних військових компаній, які нібито обладнують вогневі позиції та готують українські сили до ведення активних бойових дій.

Також Шойгу розповів про доправлення Україною на Донбас «невстановленої хімічної речовини» для здійснення провокацій та «збільшення українськими військовими кількості обстрілів».

Пізніше на заяву Шойгу відреагував МЗС України.

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