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    Білий дім назвав, по чому вдарить, якщо Росія нападе на Україну

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    Заходи проти ді Кремля містять у собі жорсткий експортний контроль - Білий дім назвав, по чому вдарить, якщо Росія нападе на Україну
    Заходи проти ді Кремля містять у собі жорсткий експортний контроль
    фото з відкритих джерел

    США розглядають санкції щодо постачання смартфонів та авіазапчастин до РФ

    У Сполучених Штатах Америки розглядають введення жорсткого експортного контролю Росії, якщо вона вдасться до повномасштабної війни з Україною. Це буде доповненням до економічних санкцій проти країни. Про це пише Reuters.

    Заходи проти Росії, які обговорюються на зустрічі у Білому домі, містять в собі жорсткий експортний контроль, що може обмежити країну в поставках промислових та споживчих технологій.

    Зазначається, що Росію планують обмежити в імпорті мобільних телефонів, основних компонентів літаків й автомобілів, а також матеріалів із багатьох інших секторів. Це може серйозно вплинути на споживачів з Росії, промислові підприємства та зайнятість.

    Водночас адміністрація Байдена розглядає блокування доступу компанії Huawei до передових напівпровідників, що містять в собі американські деталі. США планують провести консультації з ключовими партнерами в Європі й Азії, які можуть бути причетні до заходів, аби скоординувати свої зусилля там, де це є необхідно.

    Нагадаємо, США закликали ЄС ввести санкції проти енергетики та банків РФ – Bloomberg.

    Раніше лідери ЄС домовилися продовжити санкції проти Росії.

    Також стало відомо, що санкції США проти Росії навряд чи торкнуться енергетичного сектору.

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    Теги: Росія США санкції Huawei
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    Білий дім назвав, по чому вдарить, якщо Росія нападе на Україну