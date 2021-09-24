Росія вчинила провокацію під час військових навчань Збройних сил України

Російські літаки залетіли у зону проведення бойових стрільб українських зенітників

Російська Федерація вчинила чергову провокацію під час військових навчань Збройних сил України. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Російські літаки-розвідники Су-24МР та Іл-20 грубо порушили порядок використання повітряного простору в акваторії Чорного моря. Літаки неодноразово залітали у заборонену зону, яку Україна зарезервувала для проведення навчань.

«Російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети. Російське керівництво вкотре демонструє своє справжнє обличчя, влаштовуючи провокації і наражаючи на небезпеку власних військових льотчиків», – заявили у командуванні.

Раніше повідомлялося, що розрахунки С-300, «Бук-М1», С-125 та «Оса» провели імітаційні стрільби по повітряних цілях ВР-2 «Стриж» та ВР-3 «Рейс».

Нагадаємо, 22 вересня в Україні розпочалося стратегічне командно-штабне навчання «Об’єднані зусилля – 2021».