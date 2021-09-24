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    Росія вчинила провокацію під час військових навчань Збройних сил України

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    Російські літаки-розвідники грубо порушили порядок використання повітряного простору в акваторії Чорного моря - Росія вчинила провокацію під час військових навчань Збройних сил України
    Російські літаки-розвідники грубо порушили порядок використання повітряного простору в акваторії Чорного моря
    Фото: Globallookpress.com

    Російські літаки залетіли у зону проведення бойових стрільб українських зенітників

    Російська Федерація вчинила чергову провокацію під час військових навчань Збройних сил України. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

    Російські літаки-розвідники Су-24МР та Іл-20 грубо порушили порядок використання повітряного простору в акваторії Чорного моря. Літаки неодноразово залітали у заборонену зону, яку Україна зарезервувала для проведення навчань.

    «Російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети. Російське керівництво вкотре демонструє своє справжнє обличчя, влаштовуючи провокації і наражаючи на небезпеку власних військових льотчиків», – заявили у командуванні.

    Раніше повідомлялося, що розрахунки С-300, «Бук-М1», С-125 та «Оса» провели імітаційні стрільби по повітряних цілях ВР-2 «Стриж» та ВР-3 «Рейс».

    Нагадаємо, 22 вересня в Україні розпочалося стратегічне командно-штабне навчання «Об’єднані зусилля – 2021».

    Теги: Росія ЗСУ військові навчання
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    Росія вчинила провокацію під час військових навчань Збройних сил України