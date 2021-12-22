МЗС відреагував на російські закиди про найманців та хімічну зброю на Донбасі

Напередодні керівник оборонного відомства РФ звинуватив Україну у підготовці до ведення активних бойоих дій та застосуання хімічної зброї на Донбасі

«Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій»

Міністерство закордонних справ України рішуче відкидає інсинуації, озвучені міністром оборони РФ Сергієм Шойгу під час засідання колегії Міністерства оборони РФ. Про це в коментарі «Главкому» заявив речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

Вітчизняні дипломати вважають, що заяви міністра оборони РФ про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі є чергові прикладами масованої російської дезінформації.

«Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій її військ на українській території. Закликаємо російське керівництво припинити ворожу риторику і мову ультиматумів. Повернення Москви в конструктивне русло дійсно підтвердить задеклароване російським президентом на засіданні колегії прагнення вирішити конфлікт політико-дипломатичними методами», – наголосив речник МЗС України.

Дипломат додав, що першим кроком має стати початок виконання Росією Мінських домовленостей і домовленостей лідерів Нормандського формату. Припинення російської збройної агресії проти України і відмова РФ від логіки конфронтації стане найкращою гарантією безпеки на Європейському континенті.

Нагадаємо, 21 грудня під час засідання колегії Міноборони РФ очільник російського оборонного відомства Сергій Шойгу заявив, що росіянами нібито встановлена присутність у населених пунктах Авдіївка та Приазовське 120 співробітників американських приватних військових компаній, які нібито обладнують вогневі позиції та готують українські сили до ведення активних бойових дій.

Також Шойгу розповів про доправлення Україною на Донбас «невстановленої хімічної речовини» для здійснення провокацій та «збільшення українськими військовими кількості обстрілів».

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