Росія може напасти на Україну вже у найближчі дні – розвідка Великобританії

Напередодні Різдва, яке будемо відзначати 25 грудня, РФ може почати наступ

Розвідники Великої Британії застерегли уряд своєї країни щодо можливого нападу Росії на Україну. Вони з'ясували, що Росія може напасти на Україну найближчим часом – напередодні Різдва за юліанським календарем. Про це повідомляє видання Daily Star.

Що з'ясували розвідники Великої Британії

Розвідка Великої Британії попередила про «реальну можливість» нападу Росії на Україну.

У Daily Star зауважили, що дата 25 грудня може бути не випадковою, адже саме у цей день 1979 року СРСР вдерся в Афганістан. При цьому Радянський Союз повністю вивів свої війська з країни лише через десятиліття.

У виданні, посилаючись на власні джерела, підкреслюють, що біля кордону з Україною зосереджено близько 100 тисяч військових РФ.

Наразі у Міноборони та МЗС Великої Британії не відповіли, як Лондон реагуватиме у випадку посилення російської агресії проти України.

Якою може бути реакція Лондона

За інформацією полковника Річарда Кемпа, який раніше воював в Афганістані, про пряме військове втручання Великої Британії, НАТО чи США не мовиться. Найімовірніший варіант, до якого можуть вдатися партнери України у разі нападу Росії – це дипломатичні та економічні санкції.

Водночас британський міністр оборони Бен Воллес висловився про загрозу нового російського вторгнення в Україну. Він пояснив, що Лондон не планує відправляти свої війська, адже наша держава не є членом НАТО.

«Малоймовірно, що хтось збирається відправити війська в Україну, аби кинути виклик Росії», – сказав Бен Воллес.

При цьому Велика Британія є однією з країн, які працюють над розробкою комплексного пакету стримування Росії від подальшої агресії. Про це на початку грудня розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Пізніше британський прем'єр Борис Джонсон підтвердив президенту Зеленському, що його країна незмінно підтримує суверенітет України.

Раніше міністр оборони Британії заявив, що не відправить війська в Україну на випадок нападу РФ.

Нагадаємо, сенатор США звинуватив Росію у намаганні створити «привід для війни».

Також Байден дав «вікно в чотири тижні» для запобігання атаки Росії на Україну.

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