Винні американці: Путіну доповіли про «провокацію» з хімзброєю на Донбасі

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу: для здійснення провокацій до міст Авдіївка і Красний Лиман доставлені резервуари з невстановленими хімічними компонентами

Глава міноборони Росії доповів Путіну про начебто підготовку «провокацій» на Донбасі

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу стверджує, що американські приватні військові компанії нібито готують провокацію на Донбасі із застосуванням хімікатів. Про це повідомляє «Риа Новости».

«Для здійснення провокацій до міст Авдіївка і Красний Лиман доставлені резервуари з невстановленими хімічними компонентами», – заявив Шойгу на розширеному засіданні колегії міноборони за участю президента РФ Володимира Путіна.

За словами міністра обори Росії, на Донбас нібито прибули близько 120 представників американських ПВК, які тренують український спецназ.

Раніше українська розвідка порахувала російських офіцерів і генералів Росії в ОРДЛО. Також повідомлялося, що ФСБ відправила на Донбас спецпризначенців.

Ще розвідка Великобританії повідомила, що Росія може напасти на Україну вже у найближчі дні.

Зазначимо, члени НАТО не прийшли до консенсусу щодо «гарантії безпеки» від РФ.

Також Байден дав «вікно в чотири тижні» для запобігання атаки Росії на Україну. Глава Білого дому доручив своїй команді використати всі можливі інструменти для запобігання можливої атаки.

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