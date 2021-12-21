Росія готує кібератаки на Україну: що під прицілом

Хакери атакуватимуть енергосистему та урядові сайти України – NYT

Росія готує масштабні кібератаки проти енергетичної системи та урядових вебресурсів України. США і Великобританія допомагають українській владі протистояти потенційній кіберзагрозі з боку Москви. Про це повідомляє New York Times.

За даними видання, США і Великобританія непомітно відправили в Україну експертів з кібервійни, щоб підготувати українських фахівців до хакерських атак Росії. Згідно з оцінками американської розвідки, Москва готує масштабні кібернапади на українську енергосистему та урядові вебресурси.

«Мета Росії полягає в тому, щоб виставити президента України Володимира Зеленського невмілим і беззахисним – і, можливо, надати привід для вторгнення», – йдеться в публікації.

Видання нагадує, що у 2015 році російські хакери вже атакували енергосистему України. Тоді вони дистанційно захопили центр управління електроенергетичної компанії і відключали одну електростанцію за одною. При цьому оператори нічого не могли зробити і безпорадно дивилися на монітори.

Аналогічну атаку російські хакери провели через рік. Тоді метою став Київ та область. У попередніх кібератаках на Україну керівництво Росії заявляло, що напад вчинили злочинні угруповання.

Нагадаємо, кіберфахівці СБУ за місяць відбили понад 50 атак на держоргани.

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