ЗСУ знешкодили розвідувальну групу окупантів на Запорізькому напрямку

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ

Ворог здійснював посилені обстріли

Українські військові знешкодили розвідувальну групу окупантів на Запорізькому напрямку – біля села Новополе, яке розташоване на межі Донеччини із Запорізькою областю. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 6:00.

«На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Костянтинівка, Новосілка, Павлівка, Чарівне та Мала Токмачка. Намагався висунути розвідувальну групу біля Новополя. Її виявлено, завдано вогневого ураження та знешкоджено», – розповіли у Генштабі.

Водночас, на Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

«Вів штурмові дії в районі Трудолюбівки, успіху не мав, відійшов», – сказано у зведенні.

Нагадаємо, триває 160-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагається не допустити просування українських військ на півдні.