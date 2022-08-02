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ЗСУ знешкодили розвідувальну групу окупантів на Запорізькому напрямку

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 08:01 glavcom.ua
ЗСУ знешкодили розвідувальну групу окупантів на Запорізькому напрямку
На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ
фото:Генштаб

Ворог здійснював посилені обстріли

Українські військові знешкодили розвідувальну групу окупантів на Запорізькому напрямку – біля села Новополе, яке розташоване на межі Донеччини із Запорізькою областю. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 6:00.

«На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Костянтинівка, Новосілка, Павлівка, Чарівне та Мала Токмачка. Намагався висунути розвідувальну групу біля Новополя. Її виявлено, завдано вогневого ураження та знешкоджено», – розповіли у Генштабі.

Водночас, на Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

«Вів штурмові дії в районі Трудолюбівки, успіху не мав, відійшов», – сказано у зведенні.

Нагадаємо, триває 160-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагається не допустити просування українських військ на півдні. 

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Теги: війна ЗСУ окупація Запоріжжя

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