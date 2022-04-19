Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 19 квітня

В Херсонській області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, ситуація стабільно важка

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.

Дніпропетровщина

Крім повітряних тривог вночі, обстріли з градів населених пунктів на межі з Херсонщиною. Без постраждалих. На ранок спокійно.

Харків

Усю ніч знову тривоги та обстріли окупантами житлових районів. По області активізувалися бої в Ізюмському напрямку. За добу 15 поранених, п'ятеро цивільних загинули. Із населених пунктів Лозова та Барвінкове, з яких проводили евакуацію, виїхали 54 тисячі людей.

Луганщина

Найгарячіше у Кремінній та Попасній, де точаться бої у середмістях. Проте ЗСУ зберігають контроль над цими територіями. Майже уся інфраструктура зруйнована. Вночі потужних обстрілів не було. За вчора чотири людини загинуло, 9 поранених.

Донеччина

Обстріли з артилерії та градів Авдіївки, Мар'їнки, Торецька, Нью-Йорка, Вугледару. Важкі бої на Лиманщині. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється.

За добу четверо загиблих, п'ятеро поранених. Маріуполь без змін.

Херсонщина

Вибухи та артобстріли на території всієї області. Найбільш критична ситуація на межі Миколаївської та Дніпропетровської областей (Станіславська, Чорнобаївська, Високопільська, Нововоронцовська та Великоолександрівська ТГ). Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, ситуація стабільно важка.

Миколаївщина

Вночі обстріл Миколаєва системами залпового вогню. В результаті пожар у житловому будинку. Велика кількість нездетанованих касетних боєприпасів, працює ДСНС. Також були обстріли сіл Лимани, Галициново, Балобанівка. Є пошкодження ліній електропередач та газу. Інформація наразі уточнюються. Попередньо без постраждалих.

Триває 55-та доба повномасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, а також утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

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