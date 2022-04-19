  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Арестович назвав чотири задачі росіян у новому наступі в Україні

    Росіяни почали новий наступ, Арестович розкрив деталі - Арестович назвав чотири задачі росіян у новому наступі в Україні
    Росіяни почали новий наступ, Арестович розкрив деталі
    фото: glavcom.ua

    Окупанти намагаються прорвати лінію оборони на сході країни

    Російські окупанти в новому наступі на Донбасі, який вони почали в понеділок, переслідують відразу чотири цілі. Їх озвучив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну. При цьому Арестович заявив, що наступ почався в неділю, 17 квітня.

    Першим завданням росіян спікер глави ОП назвав захоплення території на ділянці Рубіжне-Попасна-Сєвєродонецьк в Луганській області.

    «Вони там сьогодні Кремінну типу «взяли». Насправді нічого не взяли, там вуличні бої, місто в «сірій зоні», – уточнив він.

    За його словами, ворог прагне «відрізати» ці населені пункти від«великої землі».

    Другим напрямком є наступ від Ізюма (Харківська область) до Слов'янська і Краматорська.

    «Тисяч 25 військ, які хочуть радісно всіх перемогти нас, і наступають», – іронічно зазначив Арестович.

    Напрямами, що залишилися, він назвав район Гуляйполя (Запорізька область) і Маріуполь.

    «Херсонський напрямок – навпаки харківському, наші потопали вперед радісно», – повідомив радник голови ОП.

    Раніше Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали битву за Донбас. Президент України пояснив, що нічого українського ми не віддамо, а чужого нам не треба.

    Нагадаємо, російські окупанти завдають по «Азовсталі» ударів надважкими авіабомбами. В укриттях комбінату перебуває орієнтовно тисяча цивільних.

    Як стало відомо, захисники Маріуполя відкинули російську пропозицію капітуляції – Шмигаль.

    Теги: Маріуполь росія окупанти Донбас війна Україна Запорізька область окупація Олексій Арестович #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Арестович назвав чотири задачі росіян у новому наступі в Україні