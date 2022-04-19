Арестович назвав чотири задачі росіян у новому наступі в Україні

Окупанти намагаються прорвати лінію оборони на сході країни

Російські окупанти в новому наступі на Донбасі, який вони почали в понеділок, переслідують відразу чотири цілі. Їх озвучив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну. При цьому Арестович заявив, що наступ почався в неділю, 17 квітня.

Першим завданням росіян спікер глави ОП назвав захоплення території на ділянці Рубіжне-Попасна-Сєвєродонецьк в Луганській області.

«Вони там сьогодні Кремінну типу «взяли». Насправді нічого не взяли, там вуличні бої, місто в «сірій зоні», – уточнив він.

За його словами, ворог прагне «відрізати» ці населені пункти від«великої землі».

Другим напрямком є наступ від Ізюма (Харківська область) до Слов'янська і Краматорська.

«Тисяч 25 військ, які хочуть радісно всіх перемогти нас, і наступають», – іронічно зазначив Арестович.

Напрямами, що залишилися, він назвав район Гуляйполя (Запорізька область) і Маріуполь.

«Херсонський напрямок – навпаки харківському, наші потопали вперед радісно», – повідомив радник голови ОП.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали битву за Донбас. Президент України пояснив, що нічого українського ми не віддамо, а чужого нам не треба.

Нагадаємо, російські окупанти завдають по «Азовсталі» ударів надважкими авіабомбами. В укриттях комбінату перебуває орієнтовно тисяча цивільних.

Як стало відомо, захисники Маріуполя відкинули російську пропозицію капітуляції – Шмигаль.