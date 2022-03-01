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    ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі

    Наш ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом Точки-У - ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі
    Наш ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом Точки-У

    Жителів просять не виходити без необхідності на вулицю та повідомляють, що «окупанти сновигають містом»

    Збройні Сили україни знищили техніку російських військ, що базувалася на Бердянському аеродромі. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі секретар Бердянської міської ради Олександр Свідло.

    «ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом Точки-У», – йдеться у повідомленні.

    Також повідомляється, що у місті напружена ситуація. Жителів просять не виходити без необхідності на вулицю та повідомляють, що «окупанти сновигають містом».

    Як повідомлялося, у ніч на 1 березня російські війська завдали ракетних ударів по Бердянському морському торговому порту.

    Теги: окупанти ЗСУ Запорізька область
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    ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі