Наш ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом Точки-У

Жителів просять не виходити без необхідності на вулицю та повідомляють, що «окупанти сновигають містом»

Збройні Сили україни знищили техніку російських військ, що базувалася на Бердянському аеродромі. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі секретар Бердянської міської ради Олександр Свідло.

«ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом Точки-У», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у місті напружена ситуація. Жителів просять не виходити без необхідності на вулицю та повідомляють, що «окупанти сновигають містом».

Як повідомлялося, у ніч на 1 березня російські війська завдали ракетних ударів по Бердянському морському торговому порту.