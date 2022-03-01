ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі
Жителів просять не виходити без необхідності на вулицю та повідомляють, що «окупанти сновигають містом»
Збройні Сили україни знищили техніку російських військ, що базувалася на Бердянському аеродромі. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі секретар Бердянської міської ради Олександр Свідло.
«ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом Точки-У», – йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що у місті напружена ситуація. Жителів просять не виходити без необхідності на вулицю та повідомляють, що «окупанти сновигають містом».
Як повідомлялося, у ніч на 1 березня російські війська завдали ракетних ударів по Бердянському морському торговому порту.