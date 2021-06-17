Зустріч Байдена і Путіна, розкол у «Голосі» і новий карантин. Головні новини 16 червня

У Женеві президент США Джо Байден та очільник Кремля Володимир Путін зустрілися вперше після того, як демократ став главою держави

«Главком» підготував найголовніші новини за 16 червня

У середу, 16 червня, сталося кілька важливих подій: У Женеві відбулася зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна. Уряд змінив вимоги кольорових зон та продовжив карантин. У партії «Голос» трапився розкол. У «Нафтогазі» ініціювали відставку Юрія Вітренка.

«Главком» підготував найголовніші новини за 16 червня.

Переговори Байдена з Путіним про Україну

Президент США Джо Байден на підсумковій пресконференції за підсумками зустрічі з президентом РФ заявив, що обговорював з Володимиром Путіним питання України.

«Я передав непорушну прихильність США до суверенітету України, ми обговорили Мінські домовленості. Він (Путін, – ред) не заперечував мені, але звичайно відмінності (в позиціях щодо Мінських угод, – ред) були», – зазначив Байден.

Президент США додав, що виклав Путіну бачення практичної роботи, яку можуть здійснити дві країни.

Щодо зустрічі в цілому Байден зазначив, що особиста зустріч з президентом РФ була важливою, щоб уникнути хибних інтерпретацій того, що саме він хотів донести до співрозмовника.

Змінилися правила зон карантину

Уряд вніс зміни до правил введення кольорових зон адаптивного карантину. Зокрема, тепер «зелена» та «жовта» зони карантину будуть вводитися відразу на всій території України.

«Помаранчева» та «червона» зони, як і раніше, будуть вводитися в окремих областях, залежно від епідемічної ситуації.

Фракція «Голос» офіційно розкололася

Половина фракції «Голос» у Верховній Раді перейшла у нове депутатське об'єднання. Про це заявила народна депутатка із «Голосу» Олександра Устінова з трибуни парламенту.

«Вчора керівництво нашої партії та фракції фактично перетнуло червону лінію і зрадило інтересам своїх виборців та українців. Вони голосували за русифікацію, коли обіцяли захищати українську мову та культуру. Тому ми, 10 народних депутатів, а це половина фракції «Голос», хочемо заявити про створення окремого об'єднання «Справедливість», - сказала нардепка.

До складу об'єднання увійшли нардепи Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.

Банківські рахунки відкриватимуть по-новому

Національний банк України (НБУ) на виконання вимог норм нового законодавства унормував низку питань, пов’язаних з відкриттям банківських рахунків. Постанова НБУ України набрала чинності з 16 червня 2021 року.

Як зазначається в повідомленні, зокрема НБУ надав громадянам право під час відкриття рахунків пред’являти працівнику банку е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон, е-свідоцтво про народження та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з використанням мобільного додатку «Дія».

На Донбасі загинув 24-річний військовий

У зоні бойових дій на Донбасі загинув мешканець Рава-Руської Роман Галуха. Про це повідомляє Рава-Руська міська територіальна громада.

«Сьогодні у зоні проведення бойових дій (ООС) загинув равчанин Галуха Роман Андрійович, 1997 року народження. Висловлюємо щирі співчуття матері, сестрам та близьким у зв’язку з трагедією», – йдеться в повідомленні.