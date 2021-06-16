Байден про переговори з Путіним про Україну: Були відмінності

Джо Байден на пресконференції після зустрічі з президентом США

Очільник Білого дому передав главі Кремля «передав непорушну прихильність США до суверенітету України»

Президент США Джо Байден на підсумковій пресконференції за підсумками зустрічі з президентом РФ заявив, що обговорював з Володимиром Путіним питання України.

«Я передав непорушну прихильність США до суверенітету України, ми обговорили Мінські домовленості. Він (Путін, – ред) не заперечував мені, але звичайно відмінності (в позиціях щодо Мінських угод, – ред) були», – зазначив Байден.

Президент США додав, що виклав Путіну бачення практичної роботи, яку можуть здійснити дві країни.

Щодо зустрічі в цілому Байден зазначив, що особиста зустріч з президентом РФ була важливою, щоб уникнути хибних інтерпретацій того, що саме він хотів донести до співрозмовника

До слова, Путін на пресконференції заявив, що Байден пояснив свої слова про «вбивцю».

Як відомо, зустріч Байдена та Путіна закінчилася на годину швидше, ніж планувалося. Також повідомлялося, що репортери влаштували «хаотичну сутичку» на зустрічі Байдена і Путіна.

Як відомо, у середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.