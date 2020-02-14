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    Зеленський сьогодні вирушить на Мюнхенську конференцію з питань безпеки

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    Зеленський сьогодні вирушить на Мюнхенську конференцію з питань безпеки
    Фото: president.gov.ua

    У межах конференції президент виступить на окремій сесії, присвяченій Україні, а також проведе двосторонні зустрічі з лідерами іноземних держав

    Президент України Володимир Зеленський сьогодні відправиться до Німеччини і протягом 14-15 лютого візьме участь у 56-ій Мюнхенській конференції з питань безпеки. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    «14-15 лютого президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина для участі у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки», — йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що у межах конференції президент виступить на окремій сесії, присвяченій Україні, а також проведе двосторонні зустрічі з лідерами іноземних держав.

    Нагадаємо, 14 лютого в Україну прилетить делегація американських сенаторів, яка планує зустрітися з Зеленським.

    Під час Мюнхенської конференції безпеки делегація США має намір провести переговори із ключовими союзниками і партнерами щодо координації глобальних викликів, включаючи необхідність протидії російській агресії проти України.

    П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко 14 - 16 лютого на запрошення організаторів також візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.

    Мюнхенська конференція з безпеки
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