Звільнений з полону бойовиків Фомічов: «Я ні на кого не тримаю зла»

За словами Фомічова, йому зараз «просто хочеться якось жити далі»

Звільнений з полону бойовиків українець Володимир Фомічов розповів, що наразі ще не думав подавати скаргу на тих, хто засудив його за сфабрикованою справою на Донбасі. Про це він розповів у ефірі «Громадського». «Поки що не думав подавати скаргу. Я знаю людей, в яких історії ще тяжчі, ніж у мене. Я нікого не хочу особисто



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Володимир Фомічов

За словами Фомічова, йому зараз «просто хочеться якось жити далі»

Звільнений з полону бойовиків українець Володимир Фомічов розповів, що наразі ще не думав подавати скаргу на тих, хто засудив його за сфабрикованою справою на Донбасі.

Про це він розповів у ефірі «Громадського».

«Поки що не думав подавати скаргу. Я знаю людей, в яких історії ще тяжчі, ніж у мене. Я нікого не хочу особисто звинувачувати. Я ні на кого не тримаю зла. Я просто про це ще не думав. Це зараз не так важливо. Просто хочеться якось жити далі», — сказав Фомічов.

Володимир Фомічов, співробітник київської організації Центр UA, яка розслідує злочини політиків, розробляє програми реформ і стежить у Верховній Раді за «кнопкодавами», був узятий в полон бойовиками «ДНР» в Макіївці 4 січня 2016 року.

16 серпня того ж року так званий суд «ДНР» оголосив вирок — два роки позбавлення волі. Його звинуватили у тому, що він нібито провіз з Києва у Макіївку дві гранати.

Фомічов просидів у «підвалах» і тюрмах так званого «МГБ» до 27 грудня 2017.

Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону на Донбасі. За словами глави СБУ, звільнених полонених перевірять «на зв’язок з Росією»

Відомо, що серед звільнених з полону ОРДЛО українців 14 підозрюються у дезертирстві.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська прогнозує, що скоро відбудеться новий етап обміну полоненими. Україна готова до серйозних компромісів для звільнення заручників

Також відомо, що Україна не віддала бойовиками свідка у справі про катастрофу МН17.

США закликають завершити обмін заручниками на Донбасі за формулою «всіх на всіх».