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    Звільняється чиновниця Пентагону, що сумнівалася у законності «замороження» допомоги Україні

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    Елейн Мак-Каскер поставила під сумнів законність утримання адміністрацією президента США військової допомоги Україні минулого року - Звільняється чиновниця Пентагону, що сумнівалася у законності «замороження» допомоги Україні
    Елейн Мак-Каскер поставила під сумнів законність утримання адміністрацією президента США військової допомоги Україні минулого року

    Очікується, що Мак-Каскер залишить посаду 26 червня

    В.о. головного фінансового контролера Пентагону Елейн Мак-Каскер, яка поставила під сумнів законність утримання адміністрацією президента США Дональда Трампа військової допомоги Україні минулого року, піде з посади наприкінці червня.

    Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер, повідомляє The Hill.

    «Я вдячний за її (Мак-Каскер, – ред.) відданість державній службі та внесок, який вона зробила в роботу міністерства, і бажаю їй всього найкращого у її майбутніх починаннях», - заявив Еспер.

    Очікується, що Мак-Каскер залишить посаду 26 червня.

    Водночас Еспер не уточнив причини її відставки.

    Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп у листопаді офіційно висунув кандидатуру Мак-Каскер на пост контролера, але відкликав її на початку березня після повідомлень про те, що вона як виконувачка обов'язків контролера висловила стурбованість з приводу законності утримання військової допомоги Україні. Її листування із заступником директора програм національної безпеки адміністративно-бюджетного управління Майклом Даффі було опубліковане низкою американських ЗМІ.

    Рішення адміністрації США затримати виділену для України допомогу відіграло центральну роль у процесі імпічменту президента Дональда Трампа за звинуваченням у зловживанні повноваженнями і перешкоджанні роботі Конгресу.

    США міністр Дональд Трамп Україна президент
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