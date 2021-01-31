З'явилася несподівана версія про нульового пацієнта з ВІЛ

Перший випадок зараження людини ВІЛ-інфекцією стався під час Першої світової війни

Канадський вчений, професор Жак Пепін з Університету Шербрука розповів про нову гіпотезу про нульового пацієнта з ВІЛ-інфекцією.

Про це повідомляє Daily Mail.

На думку експерта, вперше людина заразилася ВІЛ-інфекцією під час Першої світової війни. Вчений припускає, що нульовим пацієнтом став французький, бельгійський або британський солдат, який брав участь в бойових діях проти німецьких військ в Камеруні.

Він зазначив, що головною проблемою для солдатів в той період були ворожі кулі, а голод.

Пепін вважає, що у військових швидко закінчилася їжа, і вони вирішили відправитися в ліс, щоб полювати на тварин.

«Моя гіпотеза заснована на тому, що один із солдатів був інфікований під час полювання. Була вбита шимпанзе, і під час розбирання він поранився, що призвело до зараження», - пояснив професор.

Після війни заражений солдат повернувся в Леопольдвіль (нині Кіншаса – столиця Демократичної Республіки Конго) і, ймовірно, запустив найпершу лінію передачі ВІЛ-інфекції.

До початку 50-х років носієм хвороби стали вже близько п'ятисот чоловік. На думку вченого, основною причиною поширення ВІЛ-інфекції було повторне використання голок в лікарнях через загальний дефіцит медикаментів.

З Леопольдвіля ВІЛ-інфекція поширилася по всьому Конго, а потім потрапила за кордон, коли вірусом заразився гаїтянин, який відвідав країну.

«Протягом кількох років він [вірус] був ре-експортований в США, де поширився серед геїв і наркоманів, а звідти потрапив до Західної Європи», - сказав на завершення професор.